Locomore: Der Crowdfundingzug fährt Ökostrom

13.12.2016Das alternative Bahnunternehmen Locomore bedient ab dem 14. Dezember 2016 täglich die Strecke von Stuttgart über Frankfurt und Hannover nach Berlin.Angetrieben wird der Crowdfunding-finanzierte Locomore-Zug durch den zertifizierten Ökostrom der Naturstrom AG. Es ist das erste Mal, dass ein Fernzug mit dem zertifiziertem Ökostrom eines unabhängigen Öko-Energieversorgers fährt. Bei einem prognostizierten Jahresbedarf von rund 8,5 Mio. Kilowattstunden vermeidet Locomore gegenüber dem deutschen Durchschnittsstrommix somit jährlich über 4.000 Tonnen CO2.„Wir versuchen, den Zugbetrieb in allen denkbaren Bereichen so ökologisch wie möglich zu gestalten", erklärt Derek Ladewig, Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer von Locomore. „Dazu gehört natürlich auch, dass unser Zug mit echtem Ökostrom von einem der wenigen unabhängigen Anbieter fährt." Auch Mats Nyblom, Geschäftsführer des mit dem Zugbetrieb beauftragten Locomore-Partners HECTOR RAIL, begrüßt, dass Locomore den bereits umweltfreundlichen Schienenverkehr noch umweltfreundlicher gestaltet: „Unsere modernen, auch bei Locomore eingesetzten Lokomotiven sind ein weiteres Beispiel, wie umweltfreundlich moderner Eisenbahnbetrieb ist. Die beim Bremsen entstehende Bremsenergie wird bei der für Locomore eingesetzten Lokomotive zurück ins Bahnstromnetz eingespeist und verringert so den Energieverbrauch erheblich."Zudem war dem Locomore-Team bei der Auswahl des Stromlieferanten wichtig, dass mit dem Strombezug garantierte Investitionen in die Energiewende ausgelöst werden – so wie bei NATURSTROM üblich. Je Kilowattstunde Ökostrom, die der Öko-Energieversorger für Locomore ins Bahnnetz liefert, investiert NATURSTROM einen festen Betrag in neue Ökostrom-Anlagen. Zertifiziert ist der gelieferte Ökostrom mit dem Grüner Strom Label, hinter dem die großen Umweltverbände BUND und NABU stehen.„Locomore schafft für Reisende zwischen Stuttgart und Berlin eine nachhaltige Alternative", meint Naturstrom-Vorstand Oliver Hummel. „Wir freuen uns daher sehr, den Locomore-Zug mit unserem Ökostrom ins Rollen zu bringen. Mit seiner nachhaltigen Ausrichtung ist Locomore ein Partner, der sehr gut zu uns passt." Denn auf hohe Standards achtet Locomore nicht nur beim Strombezug: Um Energie und Kosten zu sparen, fährt der Locomore-Zug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Zudem wird es im Bordbistro ausschließlich biologisch hergestellte Produkte geben, der Kaffee stammt aus fairem Handel. Transparente und günstige Preise sollen das umweltfreundliche Bahnfahren für alle Kundengruppen attraktiv gestalten. Der Ticketvorverkauf unter locomore.com ist bereits gestartet.