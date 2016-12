Bild: © Terra Mater Factual Studios_Richard Ladkani





Oscarchance für österreichische Dokumentation

11.12.2016THE IVORY GAME, der aufrüttelnde Dokumentarfilm der Terra Mater Factual Studios über den illegalen Elfenbeinhandel, hat es unter die Top 15 der Doku-Oscar-Anwärter geschafft.Wien/Los Angeles - Die Academy of Motion Picture Arts and Science hat vor kurzem ihre Shortlist für die besten Dokumentarfilme der 89. Oscarverleihung herausgegeben. Mit dabei THE IVORY GAME der Wiener Produktionsfirma Terra Mater Factual Studios. Branchenintern wurde der brisante und hochaktuelle Dokumentarfilm über die dunklen Abgründe des illegalen Elfenbeinhandels schon länger als Favorit für die Shortlist gehandelt – nun ist es offiziell: Aus 145 Dokumentarfilmen wurde ausgewählt. THE IVORY GAME ist unter den Top 15!Walter Köhler, CEO der Terra Mater Factual Studios, freut sich über dem Etappensieg: „Der erste Schritt ist getan, wir sind unendlich stolz und glücklich. Der nächste spannende Moment wird der 24. Jänner sein." Am 24. Jänner 2017 verkündet die Academy of Motion Picture Arts and Science die 5 Nominierungen für die Sparte ‚Bester Dokumentarfilm'. Die Oscarverleihung findet am 26. Februar 2017 im Dolby Theater in Hollywood statt.Der Film THE IVORY GAME, der in Kenia, Tansania, Uganda, Sambia, Hong Kong, China und Vietnam gedreht wurde, ist eine Produktion von Terra Mater Factual Studios in Zusammenarbeit mit Vulcan Productions, einem Unternehmen von Microsoft-Mitbegründer Paul Allen und Appian Way, der Produktionsfirma von Leonardo DiCaprio.Regie führten der vielfach prämierte Richard Ladkani und der bereits vormals Oscar–nominierte Kief Davidson, die 16 Monate lang undercover drehten, um mit einem Spitzenteam von Agenten, Aktivisten, leidenschaftlichen Rangern und kämpferischen Umwelt- und Naturschützern das korrupte globale Netz des Elfenbeinhandels zu infiltrieren.Netflix hat die weltweiten Vertriebsrechte erworben und zeigt den Film seit 4. November 2016 exklusiv in 190 Ländern.PS: Einige Vertreterinnen unserer OEKONEWS-Redaktion haben den Film bei seiner Premiere in Wien gesehen. Einige Protagonisten des Films haben dort von ihren Erlebnissen erzählt. Unser Eindruck: Absolut empfehlenswert!