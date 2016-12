Letzte Chance für die PV-Förderung 2017 der OeMAG

10.12.2016Wer schnell ist sichert sich jetzt noch die lukrative OeMAG-FörderungMit einem Fördersatz von 375,- Euro je kWp und 8 Cent für jede Kilowattstunde, die eingespeist wird, ist die Photovoltaikförderung der OeMAG die lukrativste staatliche Unterstützung für Neuanlagen. Gefördert werden Anlagen mit einer Größe von 5 kWp bis 200 kWp auf Gebäuden. Die Einspeisevergütung wird in einem Zeitraum von 13 Jahren ab Inbetriebnahme gewährt. Diese Kombination aus Investitionszuschuss und Einspeisetarif macht es möglich, dass sich Investitionen in Photovoltaik meist schon nach 8 bis 12 Jahren amortisieren. In den meisten Fällen reduzieren sich mit einer intelligenten Kombination aller verfügbaren Förderungen die Kosten für eine 5 kWp-Anlage auf bis zu EUR 5.000,-Der Zeitpunkt für die Einreichung wurde bereits festgelegt: Am 9.1. um 17:00 Uhr beginnt die Ticketvergabe für das Förderbudget, das meist schon nach wenigen Minuten ausgeschöpft ist. Für die Ticketvergabe werden einige Unterlagen benötigt, die im Vorfeld bereitgestellt werden müssen. Wer jetzt schnell ist, hat aber noch gute Chancen, die Förderung an Land zu ziehen.Der Photovoltaik-Spezialist Solarzelle Waldviertel berät sie jetzt gerne und übernimmt auf Wunsch auch die Administration der Förderabwicklung. Warten Sie nicht zu lange, denn dann ist´s zu spät, sondern rufen Sie die Spezialisten der Solarzelle Waldviertel an oder nehmen Sie per mail Kontakt auf:Solarzelle WaldviertelFranz Gföller-Straße 143830 Waidhofen an der Thaya02842/51262 oder 0676/4302043info@waldviertler.atwww.waldviertler.at