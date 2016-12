Bild: © Roger Hart, Michigan Photography / Fahrerloses Shuttlefahrzeug an der Universität von Michigan





Fahrerloses Shuttle an der Universität von Michigan

11.12.2016Elektro-Shuttle für 15 Personen fährt automatisierte TourenAnn Arbor-Ein völlig selbst fahrender, 15-Personen-Elektro-Shuttle der französischen Firma NAVYA unterstützt die Forschung und bietet selbstgeführte Touren von Mcity an. einer einzigartigen Test-Site für angeschlossene und automatisierte Fahrzeuge.Die Universität von Michigan und NAVYA kündigten dazu eine Zusammenarbeit an.Es ist das erste Fahrzeug von NAVYA in Nordamerika. Die Shuttles sind bereits auf Straßen in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt im Einsatz und bieten einen effizienten, bequemen und sicheren Transport auf den erste und dem letzten Kilometern nahe von Themenparks, oder bei großen Campus-ähnlichen Umgebungen.Das Shuttle wird vollständig automatisierte, selbst geführte Touren von Mcity und zu Support-Forschung, zunächst durch das TechLab bei Mcity, und zum Universitäts Inkubator für Mobilität Start-ups machen. Die Zusammenarbeit bietet den Studierenden die Möglichkeit, mit der ARMA-Forschung zusammenzuarbeiten. MTC und NAVYA werden auch mögliche gemeinsame Forschungsmöglichkeiten untersuchen.Das NAVYA ARMA-Fahrzeug ist die neueste Ergänzung zu den Fahrzeugflotten von Mcity.Das erste automatisierte Forschungsfahrzeug, oder Open CAV, ist ein Lincoln MKZ, der bereits im Einsatz ist. In den kommenden Monaten wird MTC zwei weitere Testfahrzeuge, basierend auf dem Kia Soul hinzufügen. Die Open CAVs stehen der Fakultät und Studenten, Startups und eventuell anderen MTC-Industriepartnern zur Verfügung.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /