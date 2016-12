Bild: © Volkswagen AG / Der neue e-Golf





Erstmals mit Elektrofahrzeugen zum SemperOpernball

9.12.2016Volkswagen: Gläserne Manufaktur bietet Fahrdienst zum zwölften SemperOpernball 2017, bei dem mehr als 30 Fahrzeuge für fünf Tage im Einsatz sindDresden- Volkswagen Sachsen und die Gläserne Manufaktur Dresden unterstützen den SemperOpernball 2017 mit einem e-mobilen Fahrdienst, erstmals setzt Volkswagen Elektrofahrzeuge in der Shuttle-Flotte ein.„Wir zeigen damit, dass Volkswagen jetzt nachhaltig in die Elektromobilität investiert und sich schrittweise zu einem Mobilitätsanbieter entwickelt. Deshalb werden die Gäste des Balls erstmals auch mit Elektro-Fahrzeugen geshuttelt. Die Gläserne Manufaktur unterstreicht damit ihre Rolle, die Mobilität der Zukunft erlebbar zu machen", betont Liane Scheinert, Leiterin Vertrieb & Marketing in der Gläsernen Manufaktur.Volkswagen startet derzeit eine breite Elektromobilitäts-Offensive. So wurde vor kurzem bekannt gegeben, dass der e-Golf2 ab April 2017 in der Gläsernen Manufaktur Dresden gebaut wird. Die Gläserne Manufaktur wird zu einem Leuchtturm der Elektromobilität, wo Besucher und Kunden in einer interaktiven Erlebniswelt für Elektromobilität und Digitalisierung mehr über die Zukunft der Mobilität erfahren. Dazu gehören auch kostenlose Probefahrten durch Dresden in Elektro-Fahrzeugen. Ferner werden bald alle Elektrofahrzeuge der Marke Volkswagen (e-up!1; e-Golf2, Golf GTE3, Passat GTE4) in der Gläsernen Manufaktur an Kunden ausgeliefert.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /