Bild: © Google/ Google Hauptsitz in Mountain View





Google: Rechenzentren 2017 mit 100% erneuerbaren Energien betrieben

9.12.2016Google erwartet, dass es im Jahr 2017 alle Büros und Rechenzentren rein auf Wind- und Solarenergie umgestellt hatGoogle setzt bereits länger auf erneuerbare Energien. Nun scheint das Unternehmen seinem Ziel, im Strombereich auf 100% Wind- und Sonnenenergie umzusteigen, schon sehr nahe zu sein. Der Internet - Gigant erwartet , dass bereits im Jahr 2017 alle seine Büros und Rechenzentren weltweit umgestellt sind. Das heißt zwar nicht, dass wirklich alle Rechenzentren weltweit mit PV-Anlagen ausgestattet sind, weil das nicht überall möglich ist, aber es bedeutet ,dass Google genügend Projekte im Bereich erneuerbare Energien finanziert und umsetzt, die seinen massiven Strombedarf kompensieren, das sind immerhin rund 5,7 Terawattstunden weltweit (Stand Jahr 2015).Um den Meilenstein rasch zu erreichen, setzt Google außerdem auf volle Transparenz seiner grünen Pläne. In seinem Umweltbericht beschriebt das Unternehmen, welche Bemühungen es außerdem setzt, um den gigantischen Energieverbrauch zu reduzieren und was sonst noch umgesetzt wird. Dazu gehört auch, dass soviel erneuerbare Energie für die Rechenzentren zur Verfügung steht, damit jede Stunde wirklich eine volle Abdeckung des Verbrauchs erreicht wird, außerdem wird immer mehr Aufmerksamkeit darauf gelegt, die Energie genau in der Region zu erzeugen, in der die Firma jeweils tätig ist. Das Spannendste daran ist jedoch, dass Google davon überzeugt ist, dass dies auch finanziell vollends sinnvoll ist, da damit die anfallenden Kosten weit stabiler sind, als z.B. mit Kohlestrom.Quellen: The Verge & Google-Blog Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /