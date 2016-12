Bild: © IKEA / PV-Anlage am Dach von Ikea Florida





Ikea: Milliardeninvestments in die Umwelt

9.12.2016Jährlich 3 Mrd. Investitionen für Ressourcen- und EnergieunabhängigkeitDer Ikea Konzern ist entschlossen, weiterhin für einen positiven Impact auf Menschen und Umwelt zu sorgen. Aus diesem Grund investiert der Konzern allein 3 Milliarden Euro darin, ressourcen- und energieunabhängig zu werden. Diese Summe beinhaltet, wie heute bekannt wurde, einen Finanzrahmen in Höhe von einer Milliarde Euro, mit der die langfristige Beschaffung nachhaltiger Materialien gesichert werden soll. Dabei geht es um Investitionen in die Forstwirtschaft ebenso wie in Unternehmen, die im Bereich Recycling, erneuerbare Energien und Biomaterialentwicklung aktiv sind. Außerdem umfasst sie noch Investitionen in Wind- und Solarprojekte in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, die seit 2009 getätigt wurden und um 600 Millionen Euro, die für weitere Investitionen in die Energieunabhängigkeit vorgesehen sind. Damit will der Konzern sicherstellen, dass bis 2020 so viel erneuerbare Energie erzeugt wird, wie das Unternehmen insgesamt verbraucht.