Bild: © manuel Droneberger / Holding Graz - Elektrobus in Graz





Vier neue Elektrobusse für Graz

9.12.2016Die Graz Linien starten EU-weit ein einzigartiges Pilotprojekt: Vier Elektrobusse für die Fahrgäste in GrazAlle Beteiligten sind sich einig: Wenn der Testbetrieb von vier Elektrobussen mit schnell ladenden Superkondensatoren auf den Grazer Buslinien 34E (Jakominiplatz – Theyergasse) und 50 (Hauptbahnhof – Zentralfriedhof) beginnt, dann ist das ein Meilenstein für den möglichen Umstieg auf Busse mit umweltschonender Antriebstechnik.„Die China Railway Rolling Stock Corp. (CRRC) und die Firma Chariot Motors stellen der Holding Graz nach einer weltweiten öffentlichen Interessentensuche für ein Pilotprojekt je zwei Elektrobusse plus Ladeinfrastruktur für ein Jahr kostenlos zur Verfügung. Die Holding Graz übernimmt die Kosten für die notwendigen Umbaumaßnahmen an den Haltestellen. Mit diesem Probebetrieb testen wir die Elektrobusse im alltäglichen Linienbetrieb sowie die Akzeptanz bei den Fahrgästen. Die Ergebnisse der Fahrzeugtests werden evaluiert und bilden auch eine Entscheidungsgrundlage für die zukünftige Beschaffung von Elektrobussen. Sind die Testergebnisse positiv, ist es möglich, dass wir in Zukunft verstärkt Elektrobusse einsetzen“, konkretisiert Holding Graz Vorstandsvorsitzender Wolfgang Malik das Vorhaben.Vorteile für Fahrgäste, Anrainer und UmweltHolding Graz Vorstandsdirektorin Barbara Muhr: „Mit diesem Projekt sammeln die Graz Linien Erfahrungen mit Elektrobussen der nächsten Generation. Eine Weltpremiere findet statt, eigens für Graz entwickelte Busse sind ab sofort unterwegs. Vorerst für interne Tests, bald im Linienbetrieb. Auf den beiden Testlinien bleibt der derzeitige Fahrplan aufrecht. Die Schnellladung findet an den Endhaltestellen Theyergasse (34E) und Zentralfriedhof (50) statt. Bei der Zwischenladung werden die Elektrobusse an den Haltestellen „Museum der Wahrnehmung“ (34E) und Hohenstaufengasse/Citypark (50) in nur rund 30 Sekunden geladen. Das ist die Zeit, die unsere Fahrgäste zum Ein- und Aussteigen benötigen."Holding Graz Vorstandsdirektor Gert Heigl: „Was wäre die Elektromobilität, wenn wir nicht saubere Energie dafür bereitstellen würden. Ob mittels Photovoltaik oder künftig durch das Murkraftwerk haben wir mit der Energie Graz einen sehr guten Partner dafür. Vor Jahren haben wir über die Anschaffung von Elektrofahrrädern geredet. Jetzt steht einer von vier Elektrobusse vor unserer Tür. Daran sieht man deutlich wie schnell Mobilität ist, wie schnell wir als kommunaler Dienstleister sind."Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /