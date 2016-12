Bild: © Matthias Köchl





Deutsches AKW-Urteil: Konzerne sind aufgefordert, weitere Klagen fallen zu lassen

7.12.2016Köchl: Anti-Atom-Konsens darf nicht gefährdet werdenWien - „Die deutschen Atomkraftbetreiber übernehmen keinerlei Haftung für die Endlagerung und die Unfall-Risiken ihres gefährlichen Strom-Geschäfts, aber entgangene Gewinne wollen sie von den SteuerzahlerInnen ersetzt bekommen?“, zeigt sich Matthias Köchl, Sprecher für Anti-Atom-Politik der Grünen, angesichts des am Dienstag gefällten Spruchs des deutschen Bundesverfassungsgerichts verständnislos. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil den Atomausstieg bestätigt. Den AKW-Betreibern wurde aber ein Entschädigungsanspruch zugesprochen.Immerhin entspricht der kürzlich auf Kabinettsebene beschlossene Gesetzesentwurf zum Entsorgungspaket bereits einem milliardenschweren Entgegenkommen an die Versorger. „Die AKW-Betreiber sollten den Bogen nicht überspannen“, warnt Köchl mit Blick auf den gesellschaftlichen Konsens zum Atomausstieg. „Ich finde das Verhalten der AKW-Betreiber verantwortungslos und fordere diese Konzerne auf, sich mit dem deutschen Ausstiegskonsens abzufinden und weitere Klagen fallenzulassen.“Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /