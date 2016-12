Bild: © VW/ v.l.: Otto Joos, Werkleiter, Thomas Schmall, Markenvorstand Geschäftsbereich Komponente und Uwe Fritsch, Betriebsratsvorsitzender





Volkswagen Braunschweig: Zentrale Rolle für E-Mobilität der Marke

6.12.2016Der VW-Standort Braunschweig entwickelt und fertigt zukünftig mehr Batteriesysteme und Lenkungen - Werkzeugbau wird für Digitalisierung und Elektrifizierung umgebautIm Rahmen der Betriebsversammlung von Volkswagen Braunschweig war die Zukunft und Transformation des Werks Braunschweig in die Elektromobilität ein großes Thema. Entwicklung und Fertigung von Batteriesystemen sowie Lenkungen werden ausgebaut.Der Standort Braunschweig übernimmt im Rahmen der Elektromobilitätsstrategie der Marke Volkswagen eine zentrale Rolle im Bereich Batterieentwicklung und Batteriefertigung. Zur Erreichung der Ziele des Zukunftspakts hat sich der Standort in Kompetenz-Center umstrukturiert, die wie Unternehmen im Unternehmen arbeiten.Während der Betriebsversammlung erläuterte Thomas Schmall, Volkwagen Markenvorstand für den Geschäftsbereich Komponente, wesentliche Elemente des Zukunftspakts und dessen Bedeutung für den Standort Braunschweig: „Das Werk Braunschweig spielt innerhalb unseres Komponentenverbundes eine wichtige Rolle – ob bei der Entwicklung von Batteriesystemen oder beim weiteren Ausbau seiner starken Stellung bei den elektrischen Lenkungen. Ich bin überzeugt: Braunschweig wird mit seinem Team einen entscheidenden Beitrag zur Neuausrichtung der Komponente leisten."Im Einzelnen bedeutet das für den Standort Braunschweig die Entwicklungsverantwortung für das Batteriesystem für den Modularen Querbaukasten (MQB) und für den neuen Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB). Damit werden die Entwicklungsaktivitäten am Standort gebündelt. Werkleiter Otto Joos sieht das Know-How der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als wichtigen Faktor am Erfolg.„Mit dem Zukunftspakt haben wir die Weichen für die nachhaltige Zukunft unseres Standortes und die Sicherung der Beschäftigung gestellt. Die Arbeitnehmerseite ist sich bewusst, dass dafür Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich sind. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir mit dem Ausbau unserer Batteriekompetenz einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung der E-Mobilität bei Volkswagen leisten", sagt Betriebsratsvorsitzender Uwe Fritsch.