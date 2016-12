Bild: © Superfilm





Kino-Karten-Verlosung für "Höhenstraße"

6.12.2016Der erste österrreichsiche Film, der "green Producing" etablieren möchte"Höhenstraße" — der 8. Film in der Landkrimi-Reihe — ist eine Produktion der Superfilm . Superfilm hat es sich zum Ziel gesetzt einen Beitrag für die Umwelt zu leisten und startet mit „Höhenstraße" das Pilotprojekt „Green Producing" in Österreich. „Green Producing" im Film wird international immer mehr zum Begriff. Andere Länder, selbst die USA, arbeiten seit Jahren an der ökologischen Ausrichtung von Filmproduktionen. In Österreich herrscht diesbezüglich noch Nachholbedarf, unter anderem gibt es hierzulande noch kein Zertifikat für grüne Produktionen. Ziel ist es anhand von „Höhenstraße" einen Kriterienkatalog für grünes Produzieren in Österreich zu schaffen und daraus ein Bundesumweltzeichen für die heimische Filmbranche zu entwickeln. Ein wesentliches Element der ökologischeren Ausrichtung der Filmproduktion ist die Müll-Vermeidung, ebenso die Vermeidung unnötiger Flüge. Projektleiterin Selina Kolland berichtet stolz: "Wir haben durch den bloßen Ersatz von Plastikflaschen unseren Müll auf ein Zehntel reduzieren können, ebenso sind geplante Flüge von Wien nach München oder Innsbruck auf die ohnehin bestens ausgebaute Bahn verlegt worden".Superfilm möchte den Start dieses ökologischen Pionier-Projekts mit der oekonews-Community feiern und verlost mit oekonews 10 Kino-Karten für " Höhenstraße " am 15. Dezember. Einfach die Gewinnfrage beantworten:Gewinnfrage: Wie heißt der neue ökologische Standard für umweltfreundlichere Filmproduktionen. Email an:Und wer dieses Mal nicht gewinnt, kann den Film "Höhenstraße" am Do, den 29. Dezember auf ORF eins genießen.