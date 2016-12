Bild: © Daimler / car2go in Wien





Was ein Spaniel-Weibchen und ein Verlobungsring gemeinsam haben

6.12.2016car2go Wien feiert fünften Geburtstag mit rund 48,9 Millionen gefahrenen KilometernWien / Stuttgart - der Free-floating Carsharing-Pionier startete am 5. Dezember 2011 in Wien. Ein kleiner Rückblick zeigt rund 49 Millionen gefahrene Kilometer, 6,2 Millionen Mieten und viele kuriose Fundstücke.Der Carsharing-Pionier und Marktführer car2go feiert Geburtstag in Wien. Vor fünf Jahren, am 5. Dezember 2011, hat das Daimler-Tochterunternehmen das free-floating Carsharing in die österreichische Bundeshauptstadt gebracht und so eine Erfolgsgeschichte angestoßen. Rund 49 Millionen Kilometer später gehören die blau-weißen Stadtflitzer von smart zum Stadtbild und über 115.000 Wienerinnen und Wiener - der älteste Kunde ist 94 Jahre alt - den nachhaltigen free-floating Carsharing-Service und tragen damit erheblich zur Verkehrsentlastung bei. Bürgermeiste Dr. Michael Häupl gratuliert car2go zum fünften Geburtstag: "Beim Thema Fortbewegung setzt Wien auf einen unschlagbaren Mix aus Öffentlichem - und Individualverkehr. car2go ist hierbei eine innovative und sinnvolle Ergänzung. Alles Gute zum fünfjährigen Jubiläum und viel Erfolg auch weiterhin!" Mag. Maria Vassilakou, Vizebürgermeisterin und amtsführende Stadträtin für Verkehr schließt sich den Glückwünschen an: "car2go ist fünf Jahre nach dem Start nicht mehr aus Wien wegzudenken. Für tausende Wienerinnen und Wiener ist das Carsharing und car2go zu einem selbstverständlichen Bestandteil ihrer Alltagsmobilität geworden. Für die Stadt Wien bringt Carsharing viel: Denn ein Carsharing-Fahrzeug kann bis zu fünf private PKW ersetzen."Auch Thomas Beermann, Europa-CEO von car2go, gratuliert den Kolleginnen und Kollegen um car2go Österreich-Geschäftsführer Alexander Hovorka: "Als wir vor fünf Jahren mit car2go in Wien als dritter Stadt in Europa gestartet sind, waren wir zwar vom Erfolg unseres Angebots überzeugt. Dass wir heute mit über 115.000 Kunden Geburtstag feiern können, hatte so aber niemand erwartet. Herzlichen Glückwunsch!"Fünf Jahre free-floating Carsharing von car2go in Wien, das sind nicht nur über 115.000 Kunden, sondern auch:- Rund 6,2 Millionen Mieten;- Rund 48,9 Millionen gefahrene Kilometer - das entspricht mehr als dem tausendfachen Umfang des Äquators;- 30.303 Kilometer, die eine einzelne Kundin seit dem Start 2011 gefahren ist;- Kuriose Fundstücke wie eine Mikrowelle, ein Neoprenanzug, ein Verlobungsring, ein Cocker-Spaniel-Weibchen und mehrere Diplomarbeiten.Alexander Hovorka verspricht: "Fünf Jahre car2go in Wien sind Ehre und Ansporn zu gleich. Wir werden weiterhin das Beste dafür geben, um den Wienerinnen und Wiener flexible, individuelle und unabhängige Mobilität per Smartphone zu bieten - ab 2017 dann mit den neuen Mercedes-Benz Modellen, die noch mehr Fahrspaß und Nutzungsmöglichkeiten bieten".Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /