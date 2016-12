Bild: © oekonews W.J.Pucher / Genuss Guide Ehrungen im Studio 44







Bild: © oekonews W.J.Pucher / Auszeichnung für die Besten bei der Genuss Guide Vorstellung







Bild: © oekonews W.J.Pucher / Genuss Guide Vorstellung im Studio 44







Bild: © oekonews W.J.Pucher / Fa. Wojnar bei der Genuss Guide Präsentation







Bild: © oekonews W.J.Pucher / Genuss Guide Vorstellung im Studio 44







Bild: © oekonews W.J.Pucher / Burgenlands Agrar-Landesrätin Verena Dunst







Bild: © oekonews W.J.Pucher / Genuss Guide Ehrung im Studio 44







Bild: © oekonews W.J.Pucher / Genuss Guide Ehrung im Studio 44







Bild: © oekonews W.J.Pucher / Genuss Guide Ehrung im Studio 44





Genuss Gipfel punktet mit Fest für Genießer

5.12.2016Neuer Genuss Guide 2017 mit den Schwerpunkten Burgenland und FischWien - Es war ein absoluter Treffpunkt, für viele, denen Genuss mit österreichischen Produkten ein Anliegen ist: Der Genuss Gipfel im Studio 44, bei dem außerdem der Genuss Guide 2017 vorgestellt wurde. Burgenlands Agrar-Landesrätin Verena Dunst, Burgenland-Tourismuschef Mario Baier und Gastgeber Casinos Austria Generaldirektor Karl Stoss waren vor Ort, um die Bedeutung des Themas Burgenland im Genuss Guide auf ganz besondere Art und Weise hervor zu haben. Stoss unterstrich die große gastronomische Kompetenz des eigenen Hauses, das mit insgesamt acht Haube Österreichs höchstdekorierter Gastronomiebetreiber ist. Mehr als 2,9 Millionen Besucher können nicht nur das Spiel, sondern auch Kulinarik auf höchstem Niveau genießen. Der Genuss Gipfel im Studio 44 war ein weiterer Höhepunkt dazu.Der Genuss Guide macht sich jedes Jahr wieder auf die Suche nach den besten Adressen des heimischen Lebensmittelhandels, nach kleinen Spezialitätengeschäften und nach jenen, denen Geschmack ein ganz persönliches Anliegen ist. Die 1.000 Allerbesten Davon sind im Genuss Guide 2017 zu finden.Das Bundesland Burgenland stand heuer mit seinen geschmackvollen Schmankerln im Vordergrund- ein Paradies, das mit seiner pannonischen Vielfalt punktet.Das Schwerpunktthema Fisch ist ebenfalls heuer im Genuss Guide im Detail zu finden. Es gibt kaum ein anderes Lebensmittel, dass so empfindlich ist, wenn es frisch verwendet wird- aber nicht nur Qualität, sondern auch Nachhaltigkeit stehen beim Einkauf von Fisch im Mittelpunkt. Die besten Geschäfte Österreichs, die tagtäglich Fisch auf köstlichste Weise anbieten, wurden beim Genuss Gipfel persönlich ausgezeichnet.Burgenland: Die Fischerei – Fischdelikatessen Oldenburg – 7100 Neusiedl am SeeKärnten: Marzi Forellen, Gerhard Marzi – 9431 St. MareinNiederösterreich: Fisch gemacht Feinkostladen – 2111 Harmannsdorf-RückersdorfOberösterreich: Fischerei Ecker – 4863 Seewalchen am AtterseeSalzburg: Grüll Fischhandel – 5082 GrödigSteiermark: Quester’s Feine Fische – 8630 MariazellTirol: Markthalle Innsbruck – Fisch Peer – 6020 InnsbruckVorarlberg: Bodenseefischerei Regula Bösch – 6974 GaißauWien: Eishken Estate – 1230 WienMit 436 Seiten bietet der Genuss Guide 2017 unendlich viele Geheimtipps rund um den genussvollen Einkauf. Erhältlich ist der Genuss Guide 2017 ab sofort im gut sortierten Buchhandel sowie hier online.Was ist das Besondere an einem guten Lebensmittelgeschäft? Ist es ein großes Sortiment an Produkten aus aller Welt oder doch eher das kleine, feine, regionale Angebot? Geht man zum Einkauf in den Genuss-Tempel, zum Greissler oder vielleicht sogar zum Diskonter? Die Einkaufsgewohnheiten verändern sich. Das Thema Online Shop oder Webshop belebt aktuell den Lebensmittelhandel. Einige kleine Delikatessenläden machen es schon lange, sie bieten ihr Sortiment erfolgreich über einen Onlineshop an. Die großen Handelsketten tun es nun auch. Das Gustieren und Erleben mit allen Sinnen kommt hier zwar zu kurz, die Möglichkeit, egal wo man wohnt, an die feinsten Köstlichkeiten zu kommen, ist aber weit größer als zuvor.Wissenswertes zum Lebensmitteleinkauf steht am Beginn des Guides. Der Hauptteil des Führers durch das genussvolle Österreich bringt eine Übersicht der besten Geschäfte unseres Landes. Nach Bundesländern und alphabetisch nach Orten gegliedert, findet man die besten 1.000 Geschäfte einfach rasch. In Zusammenarbeit mit der Linzer Mystery-Shopping Agentur Whitebox wurde die heimische Lebensmittelhandelslandschaft auf Herz und Nieren geprüft. Das Hauptaugenmerk wurde nicht nur auf Sortiment und Art der Präsentation gelegt, Kompetenz und Freundlichkeit der Mitarbeiter sind ebenfalls wichtige Kriterien für einen genussvollen Einkauf.Der Genuss Guide 2017 macht es äußerst einfach, den Weg zu den besten Lebensmittelgeschäften Österreichs zu finden, auch als App und im Web unterISBN 978-3-902843-76-0Verlag: medianet Verlag AGDas Herausgeberteam Andrea Knura (Ernährungswissenschaftlerin und Journalistin) und Willy Lehmann (Willy Lehmann Markenagentur) stehen für den fachlichen Background, Mit-Herausgeber und Verleger Germanos Athanasiadis (Conrad Seidls „Bier Guide“, Günter Fritz´ und Fred Fettners „Ski Guide Austria“, Irmie Schüch-Schambureks „Shopping Guide“, Michael Fembeks „CSR-Jahrbuch“), für die bewährte Umsetzung.Fotos Galerie: medianet Verlag/APA-Fotoservice/JuhaszArtikel teilen: GastautorIn: W. J. Pucher für oekonews.Artikel Online geschalten von: / stevanov /