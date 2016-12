Bild: © Carbon Disclosure Project





Klimawandel: 2 Grad Ziel durch Klima-Aktionen von Regionen in Reichweite

4.12.2016Die Emissionsreduktionsziele einiger führenden Staaten und Regionen werden voraussichtlich bis zum Jahr 2020 unterhalb der 2-Grad-Celsius-Grenze liegen, mehr langfristiger Ehrgeiz ist notwendigFast 1.300 Klimaschutzmaßnahmen, die von 62 Regierungen auf der ganzen Welt im Jahr 2016 festgelegt wurden- Die Zahl der Regierungen, Staaten und Regionen, die beteiligt sind, wächst um 41% und umfasst nun 17% der WeltwirtschaftLondon- Der "Compact of States", ein Vertrag der Staaten, in dem derzeit 62 Staaten und Regionen vertreten sind, zeigt in seinem Jahresbericht, dass die Vision des Pariser Abkommens greifbar ist. Die bisher von den beigetretenen Staaten und Regionen veröffentlichten 2020 Ziele bringen Einsparungen, die diese Regierungen zum Ziel bringen, unterhalb der kritischen Erwärmungsschwelle von 2 ° C über dem vorindustriellen Niveau zu bleiben. Der Bericht liefert wertvolle Einblicke, um die nationalen Regierungen zu unterstützen, die einen "Dialog mit den Drittstaaten 2018" angehen, um den Ehrgeiz in der nächsten Runde der national beschlossenen Beiträge (NDCs) zu stärken und zu zeigen, wie viele Staaten und Regionen dem Zeitplan voraus sind.Patricia Espinosa, Exekutivsekretärin des UN-Rahmenübereinkommens zum Klimawandel, meint im Vorwort des Berichts: "Der Bericht ist ein starker Beweis dafür, wie diese Regierungen weiterhin extra Schritte zu kluger Klimapolitik und notwendigen Maßnahmen gehen. Besonders erfreulich ist, dass einige Staaten und Regionen bereits Nullemissionen anstreben. Die Vereinbarung von Paris zielt nicht nur auf Maßnahmen der Zentralregierung ab, sondern auf die beispiellose Unterstützung und wachsende Begeisterung von Unternehmen, Investoren, Bürgern, Städten, Staaten, Provinzen und Regionen."Der Staats- und Regierungsrat fordert die Regierungen auf, ihren langfristigen Ehrgeiz zu verstärken, um die erforderliche Entkarbonisierungsrate zu erreichen und ihre Ziele mit niedrigsten Dekarbonisierungswegen zu ergänzen. Gleichzeitig hebt der Bericht hervor, dass Regierungen von sechs großen Staaten und Regionen ihre Zielvorgaben von 2020 bereits erreicht oder übertroffen haben, und zwar vier Jahre früher als geplant: Schottland, Katalonien, Lombardei, Kärnten, Connecticut und Provence-Alpes-Côte D'Azur. Viele andere sind dabei. 65% der Regierungen, die ein Emissionsreduktionsziel für das Basisjahr offen legen, liegen derzeit unter den Emissionen ihres Basisjahres.Roseanna Cunningham MSP, Sekretärin für Umwelt, Klima und Bodenreform für die schottische Regierung sagt: "Ich freue mich, dass Schottland das Emissionsminderungsziel von 42% bis 2020 sechs Jahre früher erreicht hat, während die Emissionen zwischen 1990 und 2014 um 45,8% zurückgingen. Wir sind stolz auf den Fortschritt, den wir gemacht haben, aber wir wissen, dass wir weiter gehen können. 2017 wird die schottische Regierung ein Maßnahmenpaket vorlegen, um sicherzustellen, dass Schottland seine Emissionen weiter senken wird."Der Compact, eine Gemeinschaftsinitiative zwischen The Climate Group und CDP, ist seit dem Start im Jahr 2014 deutlich gewachsen. Die Zahl der teilnehmenden Regierungen ist allein heuer bis zur Klimakonferenz in Marrakesch um 41% gestiegen und beläuft sich auf insgesamt 62 Staaten, Provinzen und Regionen. Diese Regierungen sind verantwortlich für eine Gesamtsumme von mehr als 3 Gt CO₂, das sind mehr als die gesamten Emissionen von Indien und Kanada zusammen und 12,9 Billionen Dollar im BIP - oder 17% des globalen BIP. Neue Mitglieder haben sich rund um den Globus gefunden, darunter Gujarat, Cross River State, Minnesota, Hidalgo und Veneto.Dr. Alice Ekwu, Kommissarin für Klimawandel und Forstwirtschaft, Cross River State, Nigeria: "Der Vertrag der Staaten und Regionen stellt die dringend benötigte Plattform für staatliche und regionale Regierungen dar, um ihren Erfolg und ihre Herausforderungen in einem gemeinsamen Ziel zu teilen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Welt zu einem besseren und wohlhabenderen Ort zu machen."Der Bericht zeigt, dass Staaten und Regionen weltweit auf dem richtigen Weg sind, um die Auswirkungen des Klimawandels in naher Zukunft abzuschwächen. Die Größe und das Ausmaß der am Compact beteiligten Regierungen zeigt, dass die Regierungen auch auf nationaler Ebene eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung der im Pariser Abkommen festgelegten Ziele spielen werden.Damian Ryan, der geschäftsführende CEO von The Climate Group sagt:"Das starke Handeln, das wir in den vergangenen zwei Jahren von Staats-, Provinz- und Regionalregierungen gesehen haben, fand vor der bemerkenswerten Kulisse der Unterzeichnung und Ratifizierung des Pariser Pariser Abkommens statt. Die Arbeit dieser Staaten und Regionen zeigt, dass die Regierungen der Staaten und Regionen auf dem Vormarsch sind, weil die Welt auf nationaler Ebene unsicherer wird. "Der Bericht zeigt auch, dass Staaten und Regionen ihre Klimaziele mit einer Vielzahl spezifischer Klimaschutzmaßnahmen unterstützen. Allein in diesem Jahr wurden in zehn Wirtschaftssektoren 1299 individuelle Klimaschutzmaßnahmen offengelegt. Viele Regierungen, darunter Kalifornien, Jalisco, New York State, Neufundland und Labrador, Nordwest-Territorien, Sardinien und Oppland, haben gezeigt, dass die Bewältigung von kurzlebigen klimaschädlichen Stoffen (dh Methan, schwarzer Kohlenstoff O3, HFC) eine der Hauptprioritäten der nächsten beiden Jahre sein werden.Paul Simpson, CEO von CDP erklärt: "Wir haben gesehen, dass Compact-Regierungen ihre regionalen Ziele zur Senkung der Treibhausgasemissionen verdoppeln und die weitere Reduktionsziele festlegen. Wir fordern mehr Regierungen auf, dem Compact beizutreten, ihre Emissionen zu reduzieren und eine transparente jährliche Offenlegung zu machen. Unsere Reise hat gerade erst begonnen."Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /