Jetzt einreichen zum Umweltpreis 2017!

29.11.2016Anmeldung innovativer Projekte & Ideen bis 13. Jänner möglichWien - Ab sofort können Wiener Betriebe wieder Öko-Projekte und Vorhaben zum Umweltpreis der Stadt Wien einreichen. „Konsequentes Ökomanagement schont die Umwelt und trägt auf lange Sicht wesentlich zum Unternehmenserfolg bei. Mit dem Umweltpreis küren wir innovative Ideen und Projekte die zeigen, dass sich Nachhaltigkeit rechnet", erklärt Umweltstadträtin Ulli Sima. Teilnahmeschluss für die Einreichung ist der 13. Jänner 2017.Seit 2005 ruft die Stadt Wien gemeinsam mit der Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22, im Namen ihres Programms ÖkoBusinessPlan Wien, den Umweltpreis aus. Teilnehmen können alle Wiener Betriebe, die Ideen oder bereits umgesetzte Projekte vorweisen, bei der der Schutz der Umwelt, unserer Ressourcen und der verantwortungsvolle Umgang mit den MitarbeiterInnen und der Gesellschaft im Zentrum stehen. Die PreisträgerInnen der letzten Jahre zeigen, wie vielfältig diese sein können: Die Projekte reichten von nachhaltigem Sport, über ökologischen Brandschutz und grünem Schiffsverkehr bis hin zu sozialem Engagement von Schulen und kreativen Aufbereitungsideen von Nachhaltigkeitsberichten. „Mit dem Umweltpreis holen wir Wiener Betriebe auf die Bühne, die mit Kreativität und Engagement zur Energie-, Abfall- und Ressourceneinsparung beitragen", so Sima. „Immer mehr Einreichungen beschäftigen sich auch mit den sozialen Aspekten einer nachhaltigen Betriebsführung, was mich ganz besonders freut."Ab sofort und noch bis 13. Jänner können Unternehmen ihre Ideen und Projekte auf www.umweltpreis.wien.at einreichen. „Die Teilnahme ist ganz einfach – es bedarf lediglich einer detaillierten Projektbeschreibung sowie des ausgefüllten Einreichblattes. Darüber hinaus gibt es keine formellen Erfordernisse", erklärt Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin der Wiener Umweltschutzabteilung. Alle eingereichten Projekte werden dann von einer unabhängigen Jury bewertet. Berücksichtigt werden dabei jeweils auch die individuellen betrieblichen Möglichkeiten.Die ausgezeichneten Unternehmen erhalten eine speziell für diesen Wettbewerb entworfene Trophäe sowie eine Urkunde. „Mit dem Umweltpreis gewinnen die Preisträgerinnen und Preisträger zusätzlich professionelle Unterstützung durch geprüfte Umweltberaterinnen und Umweltberater, falls sie zu ihren Umweltprojekten in der Planungsphase noch keine Beratung im Rahmen des ÖkoBusinessPlan Wien in Anspruch genommen haben", so Büchl-Krammerstätter.Ausgezeichnet wurden 2016 neben dem Tiergarten Schönbrunn und der neuen Giraffenanlage und der pulswerk GmbH mit dem Food-Waste Awareness-Programm „Smart Kitchen" auch der FK Austria Wien mit „Violett ist mehr" sowie die Walter Heindl GmbH für den 100%igen Einsatz von Fairtrade-Kakao. Alle PreisträgerInnen stimmen überein, dass das Engagement für die Umwelt wesentlich zum Geschäftserfolg beiträgt und sowohl in Kunden- als auch Mitarbeiterbindung einzahlt.Weitere Infos sowie alle Teilnahmeunterlagen finden Sie hier: www.umweltpreis.wien.at Alle bisher ausgezeichneten Betriebe finden Sie hier: http://www.ots.at/redirect/umweltpreisgewinner2Der ÖkoBusinessPlan Wien ist das Umwelt-Service-Paket der Stadt Wien für Wiener Unternehmen. 1998 von der Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22 ins Leben gerufen, unterstützt der ÖkoBusinessPlan Unternehmen bei der Umsetzung von umweltrelevanten Maßnahmen und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken. Gemeinsam mit erfahrenen UmweltberaterInnen werden Einsparpotenziale identifiziert, um Schritt für Schritt den Energiebedarf, das Abfallaufkommen oder den Ressourceneinsatz zu reduzieren.Der ÖkoBusinessPlan Wien leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wiener Klimaschutzprogramm (KliP) und zum Städtischen Energieeffizienzprogramm (SEP), wo er als Schnittstelle zu den Betrieben verankert ist. Gefördert wird das Programm aus den Mitteln des Ökostromfonds für Wien, der Wirtschaftskammer Wien/WIFI und der Umweltförderung Inland des Lebensministeriums. Unterstützt wird das Programm außerdem von der Arbeiterkammer Wien (AK Wien), dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB), der Wirtschaftsagentur Wien, der Magistratsabteilung für technische Gewerbeangelegenheiten (MA 36) und den Magistratischen Bezirksämtern (Gewerbebehörde).Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Betriebe finden Sie auf: www.oekobusinessplan.wien.at und http://unternehmen.oekobusinessplan.wien.at