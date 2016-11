Deutschlands Preis für Geschäftsmodelle der Zukunft vergeben

25.11.2016Wer sind Deutschlands nachhaltigste Unternehmen? Verleihung des Deutschen NachhaltigkeitspreisesDüsseldorf - "Nachhaltigkeit ist immer noch keine Selbstverständlichkeit, sondern muss innovativ und mutig erarbeitet werden", sagt Dr. Otto Schulz, Partner bei A.T. Kearney und Vorstand der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis. "Die Preisträger des Next Economy Awards haben auf vorbildliche Weise Nachhaltigkeit gleich zum Geschäftsmodell gemacht. Mit dem Preis wollen wir ihnen eine Öffentlichkeit schaffen und anderen Gründern und Unternehmen Mut für mehr Nachhaltigkeit machen."Am 24. November 2016 wurden die Sieger des Next Economy Awards von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. bekannt gegeben: In der Kategorie "Nature" überzeugte das auf umweltfreundliche Isolierverpackungen aus reinem Stroh spezialisierte Startup Landpack, in der Kategorie "Energie" setzte sich SOLMOVE mit ihren horizontalen Photovoltaik-Modulen für Verkehrswege durch, Gewinner der Kategorie "People" ist discovering hands, mit integrativen Lösung für die Brustkrebs-Früherkennung durch blinde und sehbehinderte Menschen. In der neu geschaffenen Kategorie "Social Entrepreneur" gewann die Genossenschaft Bürgerwerke für ihr Engagement zur Vermittlung von Öko-Strom"Die Gewinner haben Geschäftsideen präsentiert, die Kunden und Investoren gleichermaßen überzeugen und die umsetzbare Lösungen für Nachhaltigkeitsprobleme in ihren Branchen anbieten", kommentiert Dr. Carsten Gerhardt, Nachhaltigkeitsexperte bei A.T. Kearney die Jury-Entscheidung. Im Anschluss an einen Live Pitch der 12 Finalisten, ausgewählt aus 150 Bewerbern, wurden die Preisträger von einer Expertenjury benannt. A.T Kearney ist Methodikpartner des Next Economy Awards.Mit Spannung wird nun die Entscheidung erwartet, wer den renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewinnt: Dieser wird am 25. November 2016 zum neunten Mal bei einer feierlichen Gala verliehen, während der auch die Gewinner des Next Economy Awards ihre Preise erhalten.Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis geht auf eine Initiative der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, Forschungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zurück. Er steht 2016 unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und wird methodisch von der Managementberatung A.T. Kearney unterstützt. Die von A.T. Kearney entwickelte Methodik erlaubt es, die Nachhaltigkeit der teilnehmenden Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erfassen und zu bewerten.Unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Günter Bachmann, Generalsekretär des Rates für Nachhaltige Entwicklung, hat die 12-köpfige Jury 21 Unternehmen im Wettbewerb um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2016 nominiert. Es werden Preise verliehen für die Kategorien Großunternehmen, mittelgroßes Unternehmen, KMU und Marke und darüber hinaus für Produkte, Bauen, Forschung, und Städte und Gemeinden.Höhepunkt der Preisverleihung im Düsseldorfer Maritim-Hotel mit rund 1.200 Gästen ist neben hochkarätigen Keynote-Rednern der Auftritt der Ehrenpreisträger US-Schauspieler Nicolas Cage, "Die Fantastischen Vier" und Tshering Tobgay, Premierminister von Bhutan. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban-Ki-moon hatte den Ehrenpreis bereits im Oktober entgegen genommen."Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis stellt die zentralen Fragen unserer Zeit: Wie können wir im Einklang mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit das Klima schützen, die Ressourcen unseres Planeten schonen und für soziale Gerechtigkeit sorgen?", sagt A.T. Kearney Partner Schulz: "Nachhaltigkeit ist längst kein Modethema mehr, sondern existenzielle Herausforderung. Weil der Deutsche Nachhaltigkeitspreis sich nicht mit Theorie, sondern mit realer Praxis beschäftigt, sind wir froh, ihn mit unserem Know-how unterstützen zu können und auch damit einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten zu können."Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /