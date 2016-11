Bild: © Tesla Motors / Tesla Model X





Verkauf: Tesla Model X Signature NEU

24.11.2016Neues Tesla Model X mit unzähligen ExtrasWenn Kompromisslosigkeit gefragt ist, gepaart mit Luxus in der höchsten Klasse von Elektroautos, dann kann es nur ein Model X von Tesla Motors sein. Es das sicherste, vielseitigste und shnellste Sport-Utility-Vehicle (SUV), dass es je gegeben hat. Serienmäßig ist das mit Allradantrieb ausgerüstet - Es bietet natürlich Superchargerlademöglichkeit und eine Reichweite von bis zu 542 km, Platz findet es für sieben Erwachsene samt Gepäck. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100km/h in 3,1 Sekunden ist das Model X außerdem ein wahrer Supersportler der Szene!TESLA MODEL X Signature Edition NEUAllradantrieb InklusivePearl White Multi-Coat Lackierung Inklusive22-Zoll-Felgen Slipstream silber InklusiveLedersitze, beige InklusiveDekor Abachi matt InklusiveAlcantara-Dachhimmel schwarz InklusiveSechssitzer-Innenraum InklusiveBeschleunigungs-UpgradeTesla Red Brake Calipers InklusiveSupercharger Enabled InklusiveUpgrade für Hochstrom-Ladegeräte InklusiveAutopilot Convenience Features InklusivePremium Interior and Lighting InklusiveSmart Air Suspension InklusiveUltra High Fidelity Sound InklusiveAnhängerkupplungPreis 180.000,--Kein Auto für Jedermann- Luxus in e-mobiler Ausgabe. Eines der Mitglieder des Bundesverbands nachhaltige Mobilität hat dieses innovative E-Fahrzeug mit unendlich vielen Extras bestellt und gibt es aufgrund einer privaten Veränderung ab. Für einen Enthusiasten, der SOFORT ein TESLA Model X fahren möchte. Das Auto wird in wenigen Tagen ausgeliefert.Weitere Infos oder Rückfragen in der Redaktion 0043 664 144 81 98Video eines ersten Tests:Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /