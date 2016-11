Bild: © Nicolas Raymond /freepik.com





Kreislaufwirtschaft: Sondierungsgespräche zwischen der EU und China

22.11.2016Konkrete Möglichkeiten der Zusammenarbeit im FokusEU-Umweltkommissar Karmenu Vella wird bei seinem derzeitigen Besuch in China die Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Kreislaufwirtschaft sondieren. Dabei geht es um konkrete Beispiele für Ökoinnovationen, Chemikalien, Kunststoffe, Abfallentsorgung und Wasserwirtschaft. Ein weiteres Thema sind die positiven Auswirkungen der Kreislaufwirtschaft auf die Meeresumwelt und die Ballungsgebiete. Vella erklärte: „Ich freue mich, dass unsere chinesischen Partner die europäische Begeisterung für die Kreislaufwirtschaft teilen. Kreislaufwirtschaft als Geschäftsidee ist der Schlüssel zum Erfolg. So entstehen Arbeitsplätze, so sorgen wir für nachhaltige Entwicklung." Die EU und China wollen in den Bereichen Wasser, Umwelt und Öko-Wirtschaft zusammenarbeiten. Vella ist zu diesem Zweck vom 21. bis 23. November in China.Quelle: EU-KommissionArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /