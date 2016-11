Bild: © Lion Bus / Ein elektrischer Schulbus von Lion BUs





Elektroschulbusse für die westlichen US-Bundesstaaten

23.11.2016Adomani aus Kalifornien kooperiert mit dem Bushersteller Lion BusDie in Kalifornien ansässige Firma Adomani und der aus Quebec stammende Bushersteller Lion Bus haben eine neue Kooperation bekannt gegeben. Damit wird Adomani Händler für den Lion Elektrobuss in den Staaten Nevada, Oregon, Utah, Washington, Arizona und Idaho. Bereits seit einiger Zeit ist der Lion Elektro-Schulbus in Kalifornien am Markt.Der eLion TM4 Elektromotor bietet im Schulbus die gleiche Leistung wie der derzeit noch verwendete Dieselantrieb und liefert je nach Batteriekonfiguration eine Reichweite von 50, 75 oder 100 Meilen. Ein eingebautes Standard-Bordtelematiksystem kann Echtzeitdaten für die Endkunden und für das Kundendienstteam von Lion liefern."Schulgebiete in der ganzen Nation werden immer mehr versuchen, ältere Diesel-Busse durch emissionsfreie Fahrzeuge zu ersetzen, um die Luftqualität zuverbessern, die Treibstoff- und Servicekosten zu senken und die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung fördern", sagt Jim Reynolds, CEO von Adomani. "Die Möglichkeit, die erhöhte Nachfrage nach elektrischen Schulbussen durch die Bereitstellung neuer Fahrzeuge von einem führenden Hersteller wie Lion Bus macht es möglich, dass die Schulbezirk Manager ab sofort mit dem Upgrade ihrer Flotten starten können."Auch ein Umbau ist möglich.Quelle: www.adomanielectric.com Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /