Bild: © Jaguar / Jaguar I-Pace





Jaguar I-Pace Konzept vorgestellt

22.11.2016

Der Elektro-SUV soll ab 2018 produziert werden- Möglicherweise in Österreich

Jaguar hat kürzlich im Rahmen eines Online-Virtual-Reality-Events in den Milk Studios von Hollywood vor der Los Angeles Auto Show einen ersten Blick auf sein I-PACE Elektro-SUV-Konzept geboten. Wie das Auto im Detail aussehen soll, soll erst im nächsten Jahr bekannt gegeben werden. Das E-Auto, das in der zweiten Jahreshälfte 2018 auf den Markt kommen soll, soll neue Leistungsmaßstäbe für ein SUV mit reinem Elektroantrieb setzen. Die Motoren und der 90 kWh Akku wurden eigens von Jaguar entwickelt. Das Konzept verfügt über einen Anschluss für 50 kW DC Schnellladung, wodurch es in 90 Minuten zu 80 Prozent geladen werden kann und soll rund 500 km Reichweite haben.

Die I-Pave von Jaguar soll ein Fünf-Sitzer Sportwagen und gleichzeitig ein Performance-SUV sein, mit Elektromotoren an der Vorder-und an der Hinterachse. Elektrofahrzeug wird über ein sofortiges Drehmoment von 700 Nm und eine Leistung von 294 kW (400 PS) verfügen und in etwa 4 Sekunden von 0–100 km/h beschleunigen.

"Elektromotoren bieten sofortige Beschleunigung ohne Verzögerung, ohne Gangschaltung und ohne Unterbrechungen", so Ian Hoban, Vehicle Line Director. "Der überlegene Drehmoment im Vergleich zu Verbrennungsmotoren verwandelt das Fahrerlebnis."

"Das ist ein kompromissloses Elektrofahrzeug, das in einem Guß gefertigt ist: Wir haben eine neue Architektur entwickelt und nur die beste verfügbare Technik ausgewählt", so Dr. Wolfgang Ziebart, Technical Design Director.

Angeblich, so wurde im Hintergrund berichtet, soll der Elektro-Jaguar eines der beiden Autos von Jaguar sein, die in Graz gebaut werden. Damit gibt es ab 2018 ein Elektroauto, dass in Österreich hergestellt werden dürfte. Von Insidern wird der I-Pace als Kampfansage an Tesla gesehen, der Preis soll unter den Preisen von Tesla in dieser Klasse liegen.