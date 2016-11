Bild: © BYD / Elektromüllwagen in den USA





BYD und Wayne Engineering stellen Elektro-Müllwagen vor

22.11.201658% weniger Betriebskosten pro gefahrener MeileElektrifizierung macht Sinn, vor allem im städtischen Bereich sind Elektrofahrzeuge sie weit leiser als fossile Diesel- oder Benzinfahrzeuge und lokal fahren sie vollends CO2-frei.Mit ein Grund, warum der chinesische Autohersteller BYD und Wayne Engineering, ein Hersteller von Chassis-montierten Lösungen für LKWs von Abfallunternehmen, die Einführung eines 100% Elektro-Müllfahrzeugs mit einer Reichweite von 100 Meilen (rund 160 km) bekannt gegeben haben. Der große Vorteil ist, dass bezogen auf die Diesel- und Wartungskosten in den USA, eine 58% Reduktion der Gesamtbetriebskosten pro Meile erreicht werden kann."Dieser Lkw stellt eine vollends neue Ära in der Abfallwirtschaft dar, in einem der letzten Sektoren, die von grünet Energie und Elektrifizierung bisher noch unberührt geblieben sind", so Stella Li, Präsidentin von BYD America. "Nur 10% der Müllfahrzeuge verwenden überhaupt einen alternativen Antrieb. Müllfahrzeuge produzieren vor Ort gefährliche Dieselabgase - oder, was noch schlechter ist, PM2.5 von CNG-Motoren. Dieser neue 3,9-Tonnen-LKW, der in nur 2,5 Stunden für 100 Meilen Reichweite geladen werden kann, ist die Chance, endlich eine vollends sauberere Möglichkeit der Abfallabfuhr durchzuführen."Quelle: BYD USA Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /