Frankreich: Atomkraft unter Druck

21.11.2016Eine Affäre um die Sicherheit von so manches französisches Atomkraftwerken zeigt die Schwächen der NuklearenergieParis - In mehreren französischen Medien gibt es bereits Schlagzeilen dazu. Im Kreuzfeuer steht die Frage, ob es im Winter in Frankreich zu Energieengpässen kommen könnte. Ausgelöst ist das Problem dadurch, dass zumindest in 18 der französischen Atomkraftwerke, möglicherweise auch in weitere davon, Komponenten verbaut wurden, die den derzeitigen Sicherheitsanforderungen für Atomkraft nicht mehr entsprechen. Dramatisch ist dies deswegen, da es sich nicht, wie anfangs spekuliert, um Teile in der Hülle handelt, sondern um Teile, die im Reaktordruckbehälter integriert sind. Angeblich wurden falsche Dampfgeneratoren eingebaut.Immer mehr Franzpsen sehen aufgrund der immer wieder auftauchenden Debatten über die Probleme der Atomkraft diese als eine absolut nicht mehr zukunftsfähige Technologie. Der Trend zur Energiewende geht in den Köpfen voran.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /