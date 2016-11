Bild: © SIEMENS/ Ein Meilenstein auf dem Weg zur ökologischen Schifffahrt: Die finnische Schifffahrtsgesellschaft FinFerries hat sich für eine Elektrofähre entschieden.





Neue Moselfähre wird elektrisch unterwegs sein

18.11.2016In Oberbillig an der Mosel hat der Gemeinderat sich klar für eine leisere Elektro-Fähre entschiedenDie Gemeinderäte von Oberbillig und Mertert an der Mosel habe bereits vor einiger Zeit beschlossen, dass die alte Fähre durch eine neu strombetriebene Fähre, der ersten ihrer Art in Deutschland, ersetzt werden soll. In Betrieb gehen soll die neue Fähre im Herbst 2017. Damit werden die Unterhaltskosten des jetzigen Schiffes vermieden, jährlich rund 14.000 Liter Diesel eingespart und zusätzlich Abgas und Lärm deutlich reduziert. Auch wird die neue Fähre mehr Platz bieten und dadurch noch mehr Menschen mit ihren Fahrzeugen befördern können. Gebaut wird das Schiff von der Formstahl GmbH & Co. KG Werft in Stralsund, die bereits vor einiger Zeit das Solarschiff Solaaris nach Münster an die Segelschule Overschmid geliefert hat. Es ist die zweite Elektrofähre weltweit überhaupt, die jedoch weitaus kleiner als die Fähre der finnischen Schiffahrtsgesellschaft FinFerries ist.Die voraussichtlichen Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rund 1,6 Millionen Euro, von denen die Projektpartner - die Gemeinden Oberbillig und Mertert/Wasserbillig - aus Mitteln des INTERREG V A Großregionen eine Förderung von rund 660.000 Euro erhalten. Die Überreichung des EFRE-Zuwendungsvertrags erfolgte am 27. September 2016 auf der “Sankta Maria“.„Der heutige Tag zeigt wie wichtig die finanzielle Unterstützung des INTERREG-Programms ist, um grenzüberschreitende sowie nachhaltige Projekte in der Großregion umzusetzen“, so der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz in Anwesenheit zahlreicher Repräsentanten aus Luxemburg und Deutschland.Die neue Fähre wird 25 Tonnen Last tragen können und Platz für sechs Autos, maximal 45 Personen und 25 Fahrradplätze haben. Sie wird 4 Elektromotoren mit Schwenkpropellern haben. Die Batterien sind in 2 voneinander unabhängige Blöcke geteilt, damit das Schiff immer manövrierfähig ist, falls es zu einem Ausfall kommen sollte. Die Fähre soll 5 Stunden ohne Nachladung der Batterien den Fluss queren können, aufgeladen soll vor allem in der Nacht werden.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /