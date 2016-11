Bild: © Toyota / E-Fahrzeug Toyota Coms





Elektroauto: Toyota gründet eigene Unternehmenssparte

17.11.2016Intensive Zusammenarbeit mit Zulieferern - Flache Organisationsstruktur soll unkonventionelle Denkweisen forcieren - Schnellere Entwicklung und Einführung neuer ProdukteDie Toyota Motor Corporation (TMC) entwickelt künftig in einer neuen Unternehmenssparte Elektrofahrzeuge. Gestartet wird bereits im Dezember 2016, gearbeitet werden soll unabhängig von bestehenden Strukturen, um die Einführung neuer E-Autos voranzutreiben.Die EV-Geschäftseinheit besteht vorerst aus vier Mitarbeitern, jeweils einem von TMC sowie den Zulieferern Toyota Industries, Aisin Seiki und Denso. Diese flachen Organisationsstrukturen erlauben unkonventionelle Denkweisen und Arbeitsprozesse, was wiederum die Projektfortschritte und die Einführung neuer Produkte beschleunigt. Das hauseigene Joint-Venture kann auf das technologische Know-how und die Ressourcen des Toyota Konzerns zurückgreifen.Toyota möchte seinen Kunden jederzeit das richtige Fahrzeug für die richtige Gelegenheit bieten: Statt sich auf eine Technik zu konzentrieren, entwickelt der japanische Automobilhersteller deshalb verschiedene umweltfreundliche Autos – von Hybrid- und Plug-in-Hybridmodellen über Brennstoffzellenfahrzeuge bis hin zu reinen Elektroautos. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Brennstoffzellenfahrzeugen wie dem Toyota Mirai1, weil sie nach Ansicht des Konzerns das derzeit perfekte „Öko-Auto“ sind: Sie weisen zum Beispiel ähnliche Reichweiten und Tankzeiten auf wie konventionell angetriebene Autos. Die weltweit unterschiedliche Infrastruktur und Energieversorgung sowie die zunehmend strengeren Regularien, die den Einsatz emissionsfreier Autos unterstützen, erfordern jedoch eine breite Modellpalette für die verschiedensten Situationen. Aus diesem Grund hat Toyota die neue EV-Sparte gegründet.„In den vergangenen Jahren haben wir die Basis für unsere Zukunft gelegt: Wir haben das Toyota Research Institute gegründet, Daihatsu in ein vollwertiges Tochterunternehmen verwandelt und eine Geschäftseinheit für kleinere Fahrzeuge auf Wachstumsmärkten ins Leben gerufen. Die neue Unternehmenssparte für Elektroautos ist Teil dieser Bemühungen: Sie wird sich auf ihren Bereich spezialisieren und mit hoher Geschwindigkeit arbeiten, sodass sie als Innovationstreiber für alle Arbeitsprozesse von Toyota und dem Toyota Konzern dienen wird“, erklärt Akio Toyoda, Präsident der Toyota Motor Corporation.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /