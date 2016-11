Bild: © Die Grünen NÖ/ Helga Krismer





NÖ Landtag: Grüne wollen das Aus für Ölheizungen schon ab 2017

17.11.2016Helga Krismer: "Verbot ab 2017 bedeutet ein gewonnenes Jahr für unsere Umwelt!""Die ÖVP will es nicht zugeben, aber mit dem Aus für Ölheizungen bei Neubauten in NÖ setzen sie unsere Forderung vom Oktober dieses Jahres um. Und das freut mich natürlich. Es gibt nur einen Unterschied. Wir wollen das Verbot für Ölheizungen schon ab der Heizperiode 2017. Es gibt keinen Grund das noch ein Jahr hinauszuschieben außer die ÖVP braucht ein Wahlkampfthema", fasst Helga Krismer, Klubobfrau der Grünen im NÖ Landtag, zusammen. Aus diesem Grund preschen die Grünen heute mit einem eigenen Antrag zur Änderung der NÖ Bauordnung vor, der das Verbot für Ölheizungen bei Neubauten schon ab 01.07.2017 geltend machen soll. "Wir haben eine fertige Novelle ausgearbeitet, die nur noch beschlossen werden muss. Jedes Jahr mehr ohne neue Ölheizungen ist ein gewonnenes Jahr für unsere Umwelt und unser Klima", so Helga Krismer.