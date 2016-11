Bild: © 526663 - pixabay.com





Unternehmer und Regionalregierungen wollen langfristige Klimaschutzstrategien bis 2050

17.11.2016Führungskräfte fordern in Marrakesch langfristige Klimastrategien bis 2050, die zur Unterstützung von Sofortmaßnahmen gegen den Klimawandel notwendig sindMarrakesh - Unternehmer und Führungskräfte aus unterschiedlichen Bereichen riefen gestern die Regierungen dazu auf, die Planung für langfristige Klimaschutzstrategien jetzt zu beginnen, um die für den Übergang zu einer CO2-freien Wirtschaft erforderlichen Investitionen freizugeben.Auf einer Pressekonferenz, die von der Prince of Wales Leaders Group und We Mean Business auf der COP22-Klimakonferenz in Marrakesch, Marokko, organisiert wurde, unterstrichen die Vertreter von führenden internationalen Konzernen und Regionalregierungen die Bedeutung der Länder, um Pläne mit einem Horizont bis 2050 zu entwickeln und damit eine notwendige Ergänzung zu ihren national festgelegten Beiträgen zu erreichen.Das Pariser Abkommen lädt die Länder ein, Pläne bis zur Mitte des Jahrhunderts zu entwickeln. Erstmals hat Deutschland seine langfristige Strategie vorgestellt und weitere Ankündigungen werden auf der COP22 erwartet. Laurence Tubiana, französischer Botschafter für Klimaverhandlungen und Global Climate Action Champion, erklärte:"Die ehrgeizigen Ziele, die in der Pariser Vereinbarung verabschiedet wurden, haben uns auf einen nicht zu verlassenden Weg hin zu einer volllkommen C02-losen Welt gebracht. Da wir uns nun der Umsetzung des Pariser Abkommens zuwenden, müssen wir uns darauf konzentrieren, wie wir dort ankommen. Das bedeutet, dass Regierungen ihre Strategien mittelfristig entwickeln sollten. Ohne einen langfristigen Plan können Sie nicht beurteilen, was heute eine gute Strategie ist. Das ist eine neue und ehrgeizige Anstrengung, die die Beteiligung aller, nicht nur der Regierungen, sondern auch der Unternehmen, der Regionen, der Städte und anderer nichtstaatlicher Akteure erfordert. Mit einem Plan macht man nicht alles, aber keinen zu haben ist ein Rezept für das Scheitern."Diese neuen, wissenschaftsbasierten, längerfristigen nationalen Strategien geben den Unternehmen einen klaren Rahmen für die Planung zukünftiger Investitionen. Thomas Lingard, Direktor von Climate Advocacy & Sustainability Strategy bei Unilever, und Mitglied der "Prince of Wales Group", sagte: "Ein Unternehmen braucht einen langfristigen Weg, um die Chancen einer kohlenstoffarmen Welt voll auszuschöpfen. Unilever hat ein Business Case für den Klimaschutz und hat sich im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsplans verpflichtet, bis 2030 in unserem Betrieb CO2-positiv zu werden und die Erzeugung von erneuerbarer Energie zu unterstützen, die wir verbrauchen. Unternehmensleiter sind bereit, eng mit den politischen Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten, um Klimastrategien bis 2050 zu entwickeln. Was wir von den Regierungen brauchen, sind eindeutige, langfristige politische Rahmenbedingungen, um die Zusage unserer Verpflichtungen zu beschleunigen. "Die Prince of Wales Corporate Leaders Group hat einen neuen Bericht vorgestellt, der aufzeigt, wie geschäftsfreundliche langfristige Pläne aussehen könnten. "Future Proofing: Nachhaltige Pläne für wohlhabende Volkswirtschaften" unterstreicht die Bedeutung einer langfristigen Politikplanung zur Umsetzung der Visionen des Pariser Abkommens.Eliot Whittington, stellvertretender Direktor der Prince of Wales Leaders Group, meinte: "Die Schaffung eines glaubwürdigen, umfassenden und flexiblen langfristigen Plans für ihre Wirtschaft bietet den Ländern die Möglichkeit, Investitionen zu entwickeln, die zu einem Übergang zum C02 freien Zeitalter führen. Sinnvoll ist, dass langfristige Pläne auf ein unter 2°C-Erwärmung-Ziel unter Berücksichtigung der Anpassung und der nachhaltigen Entwicklung gemacht werden. Sie sollten auch flexibel genug sein, um Innovationen zu ermöglichen, diese zu unterstützen und darauf zu reagieren, ohne die Zukunft vorauszusagen. Es braucht langfristige Pläne, um in der Wirtschaft glaubwürdig zu sein und eine breite politische Unterstützung zu haben, dazu sollten transparente und verantwortliche Prozesse entwickelt werden. "Die Unter2-Grad-Koalition, ein ehrgeiziges Netzwerk von Staaten, Regionen und Städten, die sich verpflichtet habe, ihre Treibhausgasemissionen um 80 bis 95% gegenüber 1990 oder auf eine bis zu 2 Tonnen CO2-Äquivalente pro Kopf bis 2050 zu begrenzen, ist führend bei den Anstrengungen zur langfristigen Dekarbonisierung auf nicht staatlicher Ebene. Ken Alex, Senior Berater von Gouverneurs Brown in Kalifornien, der die Unter2-Koalition initiierte, meint: "Die Unter2-Koalition repräsentiert heute über 165 regionale und städtische Gesellschaften und Regierungen rund um den Globus, auf allen Kontinenten und gleichzeitig 35% des Welt-BIP. Ein Kernbereich unserer Arbeit ist es, sich gegenseitig bei der Entwicklung von Entkarbonisierungswegen bis 2050 zu unterstützen. Kalifornien und andere regionale Bürger auf der ganzen Welt werden individuell und kollektiv die Spitze des Klimawandels sein. "Teresa Ribera, Direktorin des Instituts für Nachhaltige Entwicklung und Internationale Beziehungen (IDDRI), einem Think Tank, der das Projekt Deep Decarbonization Pathways verwaltet, sagt: "Durch radikale Wandel zu gehen, ist keine leichte Aufgabe, aber wir brauchen diesen. Die Entwicklung von Entkarbonisierungswegen ist eine der besten Möglichkeiten, eine fundierte Grundlage für einen informierten Dialog zu schaffen, wie man Maßnahmen kombinieren kann, um das Ziel zu erreichen. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass es uns nicht gelingen wird, wenn wir keine Instrumente entwickeln, um einen guten und partizipativen Entscheidungsfindungsprozess zu habeb. Wir bauen auf unsere gemeinsame Zukunft, und das ist keine technische Frage, sondern eine politische und sozial verträgliche. "Die Prince of Wales Leaders Group (CLG) vereint 24 europäische Unternehmen mit weltweit 2 Millionen Mitarbeitern, die unter der Schirmherrschaft Seiner königlichen Hoheit, des Prinzen von Wales, zusammenarbeiten, um Lösungen gegen den Klimawandel gegenüber Entscheidungsträgern und Unternehmen in der EU und weltweit zu unterstützen und zu forcieren. Die Universität Cambridge, mit dem Institut für Sustainability Leadership (CISL) ist das Sekretariat der CLG.www.corporateleadersgroup.comArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /