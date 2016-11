Bild: © Georg Hartmann





Vorzeigeprojekt in Ladendorf

16.11.2016Carsharing mit ElektroautosIm Rahmen der Klima- und Energiemodellregion Leiser Berge wurde in Ladendorf ein Projekt zur gemeinschaftlichen Nutzung von Elektroautos realisiert: ab sofort nutzen 30 Gemeindebewohner zwei Elektroautos gemeinschaftlich. Gleichzeitig wurden zwei Ladesäulen in Ladendorf und Neubau installiert. Bei der offiziellen Eröffnung mit Landesrätin Dr.in Petra Bohuslav stellten Bürgermeister Thomas Ludwig und Regionsmanager Georg Hartmann das nachhaltige Mobilitätsprojekt der Öffentlichkeit vor.Jeweils 15 Personen in Ladendorf und in Neubau nutzen seit kurzem gemeinsam die beiden neuen Elektroautos in der Gemeinde: Eine Reservierungsplattform ermöglicht einfach und bequem online-Buchungen mit dem PC, Tablet oder per Smartphone.Der Mitgliedsbeitrag für beide Fahrzeuge beträgt 100,- Euro/Haushalt, für jeden Kilometer sind 15 Cent zu entrichten - darin sind alle Kosten (Versicherung, Strom, Instandhaltung, etc.) enthalten. Carsharing erfreut sich wachsender Beliebtheit, weil die Kosten für Mobilität damit wesentlich gesenkt werden können und Elektroautos keine schädlichen Abgase ausstoßen. Die Erfahrung aus anderen Gemeinden zeigt, dass die Elektroautos rund 36.000 bis 40.000 km pro Jahr zurücklegen werden. Damit können in Summe rund 5 Tonnen CO2 eingespart werden. Anmeldungen zum Carsharing-Projekt sind auch weiterhin möglich.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / pawek /