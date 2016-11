Neue OVE-Richtlinie R 20: Energiespeicher für Photovoltaik-Anlagen

16.11.2016Sicherheitsanforderungen und Hinweise für Plane, Errichter und BetreiberDie Nutzung der Sonnenenergie zur Stromerzeugung mittels Photovoltaik (PV) leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der geplanten Klimaschutzziele. Wurde zunächst der nicht verbrauchte Strom meist ins öffentliche Netz eingespeist, sind künftig immer mehr Speicher im Einsatz.Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik hat nun eine neue Richtlinie mit Sicherheitsanforderungen und Hinweisen für die Installation von stationären elektrischen Energiespeichern mit Anschluss an das Niederspannungsnetz herausgegeben. Damit liegen für Planer, Errichter und Betreiber von PV-Anlagen ebenso wie für Netzbetreiber entsprechende Empfehlungen vor, die sowohl den sicheren Betrieb der Anlage gewährleisten als auch für die Vermeidung von Schaden z. B. bei Montage oder in der Handhabung sorgen.In der neuen OVE-Richtlinie R 20 mit dem Titel "Stationäre elektrische Energiespeichersysteme, vorgesehen zum Festanschluss an das Niederspannungsnetz" sind die Mindestanforderungen an die Planung, die Errichtung, den Betrieb, die Deinstallation und die Entsorgung von Energiespeichern angeführt, die für den Festanschluss an ortsfeste elektrische Anlagen im Niederspannungsnetz geeignet sind. Die Richtlinie enthält dazu genaue Beschreibungen, hilfreiche Beispielbilder und Erklärungen.Erstellt wurde die aktuelle Richtlinie vom OVE/TSK E03 "Photovoltaik". Sie kann ab sofort im OVE-Webshop unter www.ove.at/shop als PDF um 40,- Euro (exkl. MwSt.) heruntergeladen bzw. als Papierversion um 50,- Euro (exkl. MwSt.) bestellt werden.Über den OVE: Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik repräsentiert alle Bereiche der Elektrotechnik und Informationstechnik und vertritt die Interessen seiner Mitglieder sowie der gesamten Branche auf nationaler und internationaler Ebene. Seine Kerngebiete sind die elektrotechnische Normung, die Zertifizierung, die Blitzortung und Blitzforschung sowie die fachliche Aus- und Weiterbildung. Der OVE ist der offizielle österreichische Vertreter bei IEC und CENELEC, den internationalen und europäischen Normungsorganisationen für die Elektrotechnik. Der OVE steht für die Förderung der Wissenschaft, die Vertretung des Berufsstandes des Elektrotechnikers und für die Sicherheit von elektrotechnischen Anwendungen. Die Aktivitäten seiner Fachgesellschaften dienen dem Erfahrungsaustausch, dem Aufbau von Expertennetzwerken und der Imagebildung.