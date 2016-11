Bild: © David Mark - pixabay.com





„Wachstum in einer begrenzten Welt“

16.11.2016Nachlese zur Veranstaltung von Umwelt Management Austria an der FH Technikum WienÜberraschend viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie überaus kompetente und engagierte Vortragende konnte Prof. Dr. Reinhold Christian, Geschäftsführer von Umwelt Management Austria bei der Veranstaltung „Wachstum in einer begrenzten Welt“ begrüßen.Thema des Abends waren unter anderem Indikatoren zur Messung des Wohlstands; Überlegungen für Alternativen zum BIP als „Wohlstandsindikator“; die Sicht der Experten betreffend kontinuierliches Wachstum; Maßnahmen für alternatives Wirtschaften.„Die jahrzehntelange – durchaus kontroverse – Diskussion über die ,Grenzen des Wachstums‘ hat wohl zur Bewusstseinsentwicklung beigetragen und die Erkenntnis verbreitet, dass materielles Wachstum, zunehmende Nutzung erschöpfbarer energetischer und stofflicher Ressourcen in einer endlichen Welt auf Dauer nicht möglich ist. Manche Experten meinen, dass zur Erreichung der Klima- und Energieziele eine radikale Abkehr vom ständigen Streben nach mehr und ein Paradigmenwandel bei vorherrschenden Konsum- und Verhaltensmustern erforderlich ist“, so Christian in seiner Einleitung zum Thema des Abends.Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, stellvertretender Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Lehrbeauftragter an der Wirtschaftsuniversität Wien (Wirtschafts- und Finanzpolitik) referierte zum Thema „Perspektiven des Wachstums“. Er sprach davon, dass sich die Wirtschaftswissenschaft seit 20 Jahren intensiver mit den Grenzen des Wachstums beschäftigt, insbesondere und länger schon der Club of Rome. Im Zusammenhang mit dem BIP erwähnte er, dass Untersuchungen für die USA ergeben hätten, dass das BIP um 0,6% höher wäre, wenn neue Medien (Internet, …) bei der Berechnung des Wirtschaftswachstums berücksichtigt würden.Eine vom Präsidenten Sarkozy eingesetzte Expertenkommission („Stiglitz-Kommission“) in Frankreich hätte dazu geführt, dass sich Wirtschaftsforschung und Statistik wieder vermehrt mit Alternativen zum klassischen Wohlfahrtsmaß beschäftigen (sogenannte „Wellbeing“-Studien). Im BIP wären Faktoren enthalten, die zwar die Produktion messen aber nicht notwendigerweise eine Wohlstandssteigerung nach sich ziehen. Bereits einer der Entwickler der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung machte frühzeitig darauf aufmerksam, dass: „Der Wohlstand einer Nation kann kaum aus einer Messung des Volkseinkommens abgeleitet werden.“ (Simon Kuznets, 1934)„In den 1960er Jahren hat man nicht an Grenzen des Wohlstands gedacht. Grenzen gibt es auf Grund der Bevölkerung, der Rohstoffe und der Emissionen. Studien über Ressourcennachhaltigkeit wurden und werden auf Grund neuer Technologien und Ausbeutungstechniken überarbeitet (Fracking, …). Auf der anderen Seite hat der Fortschritt der Technik zur schnelleren Erreichung von Grenzen der Ressourcen geführt (siehe Überfischung der Weltmeere durch den modernen Fischfang)“, führte Scheiblecker aus.Offiziellen Prognosen der OECD zufolge wird das Weltwirtschaftswachstum auf Grund der ökologischen Beschränkungen und des Klimawandels in den nächsten Jahrzehnten langsam abnehmen. Für Länder wie Österreich und Deutschland können sich hingegen sogar einige kleine Vorteile auf Grund des Klimawandels für die Landwirtschaft ergeben, global würde es aber eine Wachstumsdämpfung geben, war der Referent überzeugt.„Das Wirtschaftswachstum ist bislang eine Zielgröße, weil die Zunahme des Gütervolumens und damit der Beschäftigung im Fokus stehen. Das Wirtschaftssystem ist nämlich auf Schlaraffenland ausgelegt – mehr Technik und weniger Leute, die arbeiten müssen“, stellte Scheiblecker nicht unkritisch fest.Eine der Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte wäre die bislang noch steigende Weltbevölkerung. Erst für 2100 wird Peak Population erwartet (2050 wird der Höhepunkt bei den Geburten von der UNO erwartet). Wenn sich bis dahin auch der Wohlstand für alle vergrößern soll, dann wird das auf Grund wahrscheinlicher ökologischer Probleme sehr schwierig, war der Referent überzeugt.Scheiblecker machte darauf aufmerksam, dass global betrachtet bislang zum BIP parallel auch der Energieverbrauch gestiegen sei. „Die Frage ist, wie man diesen Zusammenhang auflösen, also Wachstum von der Steigerung des Energieverbrauchs sowie von der Steigerung der THG-Emissionen entkoppeln kann. In den letzten Jahrzehnten stieg der Resourcenverbrauch in China besonders stark.“„Müssen wir für das Wirtschaftswachstum die Umweltverschmutzung in Kauf nehmen?“, fragte Scheiblecker das Publikum. Es gebe positive Beispiele, die Grund zur Hoffnung geben. In den USA[1] habe es in den letzten 20 Jahren eine relative Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Energieverbrauch gegeben, jedoch ist dies dort teilweise darauf zurückzuführen, dass energieintensiv produzierte Güter vermehrt aus Schwellenländern importiert wurden (carbon leakage). Entsprechende Erfolge konnten in den letzten 10 Jahren auch in Österreich verzeichnet werden. Eine deutliche Reduktion der Emissionen, trotz eines hohen Wachstums konnte Schweden verzeichnen, so Scheiblecker und „wenn man die Klimaziele von Paris erreichen will, müssen alle Länder zu Musterländern werden!“Der Referent teilte mit, dass die UNO die Suche nach Alternativen zum BIP als erster mit der Erstellung ihres Human Development Index begonnen hätte. Die OECD (siehe auf der Homepage: „How‘s live?“) verwende ebenfalls bereits ein sehr umfangreiches Tool (Better-Life-Index) zur Beschreibung des Wohlstands. Mehr Polizisten, mehr Parksheriffs erhöhen zwar das BIP. Geht es uns aber deshalb besser? - Der Vortragende war der Meinung, dass es eine Reihe von anderen Faktoren gibt, welche die Qualität des Lebens beschreiben sollten, aber ebenfalls zum Teil fraglich sind.Der Redner sprach davon, dass es die Möglichkeit gäbe, die Emissionen vom Energieverbrauch zu entkoppeln: „Durch Änderung der Konsumgewohnheiten und der Poduktionstechnik kann das Wirtschaftswachstum bei reduziertem Ressourcenverbrauch aufrecht erhalten werden. Vom Erdölverbrauch kann man ebenfalls entkoppeln, wenn das Wirtschaftswachstum auch höherwertige energiesparende Produkte auf dem Markt bringt.“O.Univ.Prof.in Dr.in Helga Kromp-Kolb, Leiterin des Zentrum für Globalen Wandel & Nachhaltigkeit, Universität für Bodenkultur Wien (leitete im Juli die Summer School: Alternative Economic and Monetary Systems) referierte zum Thema „Wohlstand und Wohlbefinden ohne Wachstum?“ und fragte die Anwesenden beim Fachdialog: „Wollen wir Wohlstand und Wohlbefinden ohne Wachstum?“. Sie vertrat die Auffassung, dass wir keine Wahl haben.Die Referentin baute auf zwei Zitaten auf:„Wer glaubt, dass exponentielles Wachstum in einer begrenzten Welt unbegrenzt fortgesetztwerden kann, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom.“ (Kenneth Boulding, 1973)„(Es gibt) keine großartigen Grenzen des Wachstums weil die menschliche Kapazität fürIntelligenz, Phantasie und Staunen keine Grenzen hat.“ (Ronald Reagan, 1983)Kromp-Kolb verdeutlichte, dass sie eher zum ersten Zitat tendiert. „Bis auf die Solarenergie müssen wir mit den auf der Erde vorhandenen Quellen und Senken auskommen“, erläuterte sie.Der Club of Rome (1972) machte keine Prognosen, sondern informierte auf Grund von „Wenn-dann-Szenarien“ und kam zu dem Schluss: „In einem begrenzten System führt exponentielles Wachstum zu Überschießen und schließlich zum Kollaps des Systems.“Die Qualität der Ressourcen sinkt und es wird immer aufwändiger diese zu erschließen (die leicht zugänglichen werden zu erst erschlossen). „Es ist erstaunlich, wie präzise die Berechnungen des Club of Rome mit einem relativ einfachen Modell tatsächlich waren. Damals hat dem Club of Rome niemand zugehört und nicht auf seine Szenarien regiert, dies dürfte die Hauptursache für das Eintreffen der Berechnungen sein“, war Kromp-Kolb der Meinung.„Es ist unwahrscheinlich, das die Suche nach ständigem Wachstum unbegrenzt bis 2100 fortgesetzt werden kann, ohne ernste Nebenwirkungen zu entfalten – die könnten früher kommen als erwartet (z.B. Klima). Vielleicht ist es Zeit, sich zu überlegen, wie wir uns schützen auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft“, verdeutlichte die Referentin.Unabhängig vom Club of Rome gäbe es andere Studien mit ähnlichen Ergebnissen aber auch andere Überlegungen so z.B. die Bezeichnung unseres Zeitalters als „Anthropozän“ – „Der Mensch ist zur größten gestaltenden Kraft in der Natur geworden. Er formt die Natur in nie gekannter Weise und wird dies weiterhin tun.“ Aus Sicht der Vortragenden folgt daraus eine große Verantwortung des Menschen.Eine andere vielbeachtete Studie wäre eine von Steffen aus dem Jahr 2015 zum sicheren Handlungsspielraum der Menschheit. Es gebe bereits Eingriffe in das globale Ökosystem mit hohen Risiken (z.B. genetischer Diversitätsverlust, überforderte bio-geo-chemische Flüsse).Aus naturwissenschaftlicher Sicht gebe es klare Grenzen, die gegen ständiges Wachstum sprächen. Zwischen Wachstum (mengenmässigem Zuwachs) und Entwicklung (qualitative Verbesserung) müsse unterschieden werden, plädierte Kromp-Kolb.Die Natur zeigt, dass dauerhaftes Wachstum ohne mengenmäßiges Wachstum möglich ist: zyklisches Wachstum. Für die Entwicklung von Organisationen könne dies ebenfalls als Beispiel dienen, so die Vortragende.„In der Praxis muss zwischen relativer und absoluter Entkopplung unterschieden werden“, so Kromp-Kolb. „Wird die Produktion ausgelagert, dann kann man zwar im Inland Emissionen reduzieren nicht aber im Gesamtsystem. In der Vergangenheit sind parallel zum BIP auch die THG-Emissionen gestiegen. Beim Vergleich von BIP/Kopf und Ressourcenverbrauch zeigt sich ebenfalls ein klarer Trend nach oben.“Auch in Entwicklungsländern würden Ressourcenverbrauch und Emissionen parallel zum Wirtschaftswachstum steigen. „Wachstum und Entwicklung werden in Entwicklungsländern durch den Klimawandel „aufgefressen“. In der ersten Welt gibt es bislang kein Wohlstandszuwachs ohne quantitatives Wachstum“, verdeutlichte die Referentin.„Wir können erahnen, dass Lebensqualität ohne Wachstum möglich ist. Es gibt aber kein fertiges Modell, dass wir übernehmen können. Es gibt keinen klaren Weg dahin. Wir bemühen uns auch derzeit auch derzeit nicht vordringlich um alternative Modelle. Es gibt einige Überlegungen, aber Wahlkampfthema war das z.B. nicht.“, sagte Kromp-Kolb.Die Vortragende forderte die Anwesenden auf, sich aktiv unter den genannten Gesichtspunkten zum Wachstum in den Online-Konsultationsprozess zum Grünbuch für eine integrierte Energie- und Klimastrategie, der noch bis zum 18. September 2016 geöffnet ist, einzubringen.Komponenten einer Lösung, zumindest aber Denkanstöße könnten aus Sicht von Kromp-Kolb sein:Energieeffizienz, erneuerbare EnergienRessourceneffizienzBiolandwirtschaftFood sovereignity; alternativen Lebensmittel NetzwerkeGeldökosystem; Vollgeld, Tauschwährungen, …ökologische Ökonomie, Solidar-wirtschaft, Gemeinwohlökonomie (als Beispiel: Christian Felber und seine Vorschläge); …Eigentum überdenkenArbeit neu definierenDemokratie stärkenBildung gestaltenAls Beispiele für Einzelmaßnahmen nannte die Referentin:bedingungsloses Grundeinkommen für alle nimmt Angst und ermöglicht daher VeränderungKredite nur für produktive Zwecke (nicht für spekulative Zwecke)ökologische Steuerreform (steuert: Ressourcenverbrauch, den Lebensstil, …)einmalige Schuldenreduktion (Staat, Firmen, Einzelne)Werbung beschränken (reduziert: den Ressourcenverbrauch, die private Verschuldung, …)Medien auf ethische Grundsätze verpflichten (stärkt Demokratie, …)Transparenz ausweiten, z.B. hinsichtlich Besitz, Einkommen, Firmen –Verpflichtungen (stärkt Demokratie, …)(Wert)haltungen ändernSpieler statt Spielstein seinPrüfen statt abwehrenVorausgehen statt nachlaufenGemeinwohl statt Einzelerfolg anstreben, …Lebensqualität statt Lebensstandard (Freundeskreis, Freizeit und Kultur, Natur genießen, …)Diskussion der Referentin und des Referenten:Scheiblecker verdeutlichte, dass er einiges am Vortrag von Kromp-Kolb gefunden hat, dass er so mit nicht mittragen könne z.B. die Diskussion gegen exponentielles Wachstum. „Unser Problem ist, dass das BIP pro Kopf steigt. Es zeigt sich, je höher die Wirtschaftsleistung je geringer das Bevölkerungswachstum. Beim Club of Rome schon stimmt einiges, denn es gibt viele Szenarien.“Kromp-Kolb reagierte darauf und teilte mit, dass sie sich in ihrem Vortrag auf das Referenzszenario des Club of Rome bezog.Scheiblecker meinte, dass man sich einschränken müsse. Er war aber davon überzeugt, dass sich unsere Vorfahren nicht eingeschränkt haben. „Mehr Demokratie ist schlecht, siehe USA, ... Trotz Internet gibt es radikale Rückschritte im moralischen Denken. In der Demokratie sind jetzt viele Dinge denkbar, die aus moralischer Sicht undenkbar sind. Menschen flüchten vom Land, weil sie auch reich werden wollen, sich bilden wollen. Niemand wird sein Wachstum auf Null reduzieren (kein Fleisch mehr, kein Motorrad mehr fahren). Wichtig ist, dass wir unser Denken ändern“, war der Vortragende überzeugt.Scheiblecker meinte, dass Spekulationen z.B. im Strombereich (Strom in Pumpspeicher) sinnvoll sind. Er problematisierte auch die Stundung von Schulden: „Die Frage am Beispiel von Griechenland ist, ob die Verschuldung nicht neuerlich von vorn beginnt.“Kromp-Kolb sprach davon, dass viele Erfordernisse schwer umzusetzen sind, aber auf Grund des Klimawandels Einschränkungen notwendig sind. „Der amerikanische Wahlkampf oder der Brexit sind keine Frage der Demokratie sondern eine Frage der schlechten Politik, der leeren bzw. falschen Versprechungen. Einkommen sinken, Einflussmöglichkeiten sinken“, hielt die Referentin fest und berichtete: „Es gab Sprüche wie ,Trump ist ein offener Gauner, Clinton eine versteckte Gaunerin“.Die Wissenschaftlerin war davon überzeugt, dass die derzeitige Ökonomie abgelöst bzw. stark modifiziert werden muss.Der Moderator des Abends machte darauf aufmerksam, dass besseres Leben mit weniger Energie möglich ist. „Rechnerisch geht es sich sehr gut aus. Dienstleistungen können mit viel besserer Effizienz erbracht werden.“Christian verdeutlichte, dass die Online-Konsultation ein gutes Beispiel für schlechte Demokratie ist („komplizierter Zugang, unverständliche Fragen für die durchschnittliche Bevölkerung, tendenziöse Fragen, …“). Der Moderator machte darauf aufmerksam, dass an einer Vorlage für Antworten gearbeitet würde. Alle sind aufgefordert und eingeladen, diese als Empfehlung bis zum 18. September zu verwenden.Die Diskussion mit dem Publikum brachte eine enorme Bandbreite an kritischen Haltungen zur aktuellen Situation, an Fragen, Hinweisen und Vorschlägen:Danksagung für die Maßnahmenvorschläge von Kromp-Kolb. Werbung steuerlich begünstigen, die CO2-Verbrauch reduziert. Daten für die Emissionen sollten pro Kopf angegeben werden. Kein absoluter Verzicht sondern Reduktion des Verbrauchs. Jeder Mensch ist gleich viel wert, wir müssen unsere Ansprüche einschränken. Es gibt bereits Menschen, die auf Wachstum verzichten, nur scheinen diese nicht in den Medien auf. Plädoyer für „inmateriellen Konsum“. Egoismen „umsteuern“. Schuldenreduktion (nicht vollständiger Schnitt) findet ja statt – siehe „Gesellschaften mit beschränkter Haftung“.„Nach dem ich 30 Fragen bei der Online-Konsultation nicht verstanden habe, habe ich abgebrochen, …Es gibt eine anthropogene Grenze: Wie viele Menschen können sich mit wie vielen anderen vertragen? Wir haben nicht gelernt, wie wir friedlich zusammenleben können. Wir haben nicht gelernt was glücklich macht. Wir kümmern uns nicht um uns selbst. „Wir sind Beutetiere für die da oben.“Über die Lissabon-Verträge (Konvent) sollte die Bevölkerung für ein neues Europa, ein soziales, ein demokratisches, ein ökologisches, … Europa stimmen.Menschen werden durch Ungleichverteilung aggressiver. Die Möglichkeit so zu leben, wie man will, schwindet für die Mehrzahl der Menschen. Nur einer elitären Schicht von wenigen ist dies möglich. Das Grundeinkommen ist politisch nicht gewollt, …Scheiblecker nannte als Beispiel, dass es am besten sei, wenn man komplett auf Fisch verzichtet, und es anderen besser dafür gehe, und stellte Werthaltungen und Bereitschaft zu Verzicht zur Debatte.Er betonte mit „Die USA kaufen Industrieprodukte in China ein und verlagern damit nur die Emissionen“, das Problem der carbon leakage.Scheiblecker sprach sich neben der ökologischen Steuerreform auch für eine Vermögenssteuer aus. „Erben ist das ungerechteste was es gibt“, war er überzeugt. Er war auch der Meinung, dass die Zersiedlung schlecht und Leben in Städten besser als auf dem Land wäre.Kromp-Kolb machte darauf aufmerksam, dass Macht- und Geldkonzentration das System kennzeichnen und dies geändert werden sollte. „Je nach dem wie man Politik macht, kann man auch die Weltbevölkerung steuern. Das Anwachsen der Weltbevölkerung ist kein Naturgesetz.“In Sachen Griechenland war die Referentin der Meinung, dass nicht Griechenland sondern Banken wie die deutsche Bank gerettet werden.In Sachen Fisch vertrat Kromp-Kolb die Auffassung, dass es nicht um totalen Verzicht, sondern darum geht, nicht mehr zu verbrauchen als nachwächst. „Es braucht eine Umverteilung, die für einige schmerzhaft sein wird. Die Schulden des einen sind der Reichtum des anderen“, meinte sie.„Die Art und Weise wie in Österreich Land verbaut und zersiedelt ist unveranwortlich.“ Auf die Frage ob Städte die bessere Lösung im Vergleich zum Leben auf dem Land sind hat die Wissenschaft keine Antwort. „Megacities wo keiner mehr weiß wer wer ist sind keinesfalls die Lösung“, war Kromp-Kolb überzeugt.Scheiblecker machte darauf aufmerksam, dass das WIFO einen neuen Weg für Europa vorgeschlagen hat (WWFOREUROPE).Steuern wie die Erbschaftsteuer dienten dazu andere Steuern zu reduzieren z.B. Steuern auf Arbeit. Steuern auf Energie bedürfen eines sozialen Ausgleichs, … Derzeit arbeitet das WIFO an einem Konzept für Österreich 2020. Der Vortragende meinte auch, dass ein gutes Pensionssystem ein gutes Instrument gegen eine steigende Bevölkerung ist.Betreffend die Demokratie meinte er: „Bei Wahlen haben alle die Möglichkeit mitzumachen, trotzdem kommt es zu fragwürdigen Ergebnissen.“Kromp-Kolb machte darauf aufmerksam, dass in Island die Verfassung über ausgewählte Personen aus der Bevölkerung neu gestaltet wurde und sagte: „Die Wirtschaft muss kein Nullsummenspiel der Egoismen sein. Es gibt wenig immaterielle Güter die nicht mit Energieverbrauch zu tun haben. Das WIFO hat eine Studie über umweltschädliche Subventionen erstellt. Die Empfehlungen sollte die Regierung umsetzen. Auch die Nutzung von Ölheizungen sollte verboten werden, so Kromp-Kolb.„Bei der Online-Konsultation wurden Fragen gestellt, die vollkommen unnötig sind und mit Paris geklärt wurden. 1.000 Gt CO2 ist die obere Grenze für die global zulässigen Emissionen. Der Anteil Österreichs liegt bei 1 Gt. Bei Fortsetzung der derzeitigen Emissionen müssten wir in 14 Jahren plötzlich vollständig emissionsfrei produzieren. Fossiles Autofahren, fossiles Heizen, … ist in 14 Jahren nicht mehr möglich. Die VOEST zählt zu den schwierigen Fällen, die noch Entwicklungszeit brauchen. Umso mehr müssen die einfachen Maßnahmen rasch umgesetzt werden.“ Kromp-Kolb war davon überzeugt, dass in Österreich derzeit nicht die Weichen zur raschen Reduktion der THG-Emissionen gestellt werden.Abschließend dankte der Moderator Dr. Reinhold Christian dem zahlreich erschienenen engagierten Publikum, besonders aber den Vortragenden, stellte fest, dass Referate und Diskussion hohen Diskussionsbedarf gezeigt hätten und Stoff für viele Veranstaltungen, Studien …. und einen Systemwandel gegeben sei.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /