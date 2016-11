Bild: © Photo: Rettet-die-Lobau, Hertenberger





Jubiläum: 30 Jahre UmweltBildungWien

13.11.2016Seit Jahren vielfältiges UmweltveranstaltungsprogrammWien - Als gemeinnütziger Verein mit Sitz im NationalparkCamp Lobau in Wien Donaustadt bietet die UmweltBildungWien mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt – insbesondere der MA 49-Forstamt und Landwirtschaftsbetriebe – seit Jahrzehnten ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für alle Altersstufen. Etwa mit dem fast schon traditionellen Auputztag oder dem beliebten KinderNationalparkCamp. Nun feiert die „UmweltBildungWien – Grüne Insel“ ihren 30. Geburtstag. Zum Jubiläum gratulierten Umweltstadträtin Ulli Sima, Bezirkschef Wien-Donaustadt Ernst Nevrivy und Forstamtsdirektor Andreas Januskovecz. Ob Kindergärten und Schulklassen, Jugendliche, Familien oder SeniorInnen – Ziel ist eine erlebnisorientierte Naturerziehung, Umweltbildung und Freizeitpädagogik. „Umweltbildung geht uns alle an und umso früher wir Kinder und Jugendliche mit Umweltschutzthemen in Kontakt bringen, desto besser. Denn aus umweltbewussten Kindern werden umweltbewusste Erwachsene“, so Umweltstadträtin Ulli Sima. „Die UmweltBildungWien ist Teil des Umweltbildungsprogramms EULE der Stadt Wien, als Forstamt unterstützen wir diese Einrichtung aus Überzeugung, da es wichtig ist Kindern die Natur live erleben zu lassen“, so Forstamtsdirektor Andreas Januskovecz.Buntes Bildungsangebot schon für die JüngstenMehr als 12.000 große und kleine Gäste, darunter hunderte Schulklassen, Kindergarten- und Hortgruppen besuchen jedes Jahr die zahlreichen Bildungseinrichtungen der UmweltBildungWien. Highlights sind der ErlebnisGarten Bios, das NützlingsQuartier InsektenHotel, das FledermausQuartier BatWatch und die eigene Imkerei HonigbienenHotel. Die Bedeutung von Naturpädagogik und Umweltbildung als präventiven Umweltschutz unterstreicht auch Gerhard Hofer, Direktor der UmweltBildungWien: „Nur wer die Natur schätzen lernt, wird sie später auch schützen“.Alpha: Neues ErwachsenenbildungshausDas neueste Angebot ist das Bildungshaus alpha, das im Rahmen eines ETZ-Projektes (Europäische Territoriale Zusammenarbeit) und mit EU-Fördermitteln errichtet wurde. Es dient der Erwachsenenbildung, das Angebot reicht dabei von Digitalfotografie-Kursen über Life-Coachings bis hin zu Rhetorik-, Moderations- und Präsentationstrainings. Darüber hinaus sollen im Bildungshaus alpha künftig auch Tagungen und Konferenzen abgehalten werden.Alle Infos und Anmeldung :c/o NationalparkCamp Lobau, Wien 22Lobaustraße 100A-2301 Groß EnzersdorfT: 02249 28 711Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /