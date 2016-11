Aus für die Ölheizung in Niederösterreich scheint fix

13.11.2016Ab Jänner 2019 soll ein Einbau von Ölheizungen im Neubau verboten werdenSt.Pölten- Nun macht Niederösterreich ernst: Ab 2019 soll der Einbau von Ölheizungen in Niederösterreich verboten werden. Der niederösterreichische Umweltlandesrat Stephan Pernkopf hat eine Gesetzesnovelle angekündigt Umweltminister Andrä Rupprechter hat bereits diese Woche ein Verbot von Ölheizungen angesichts des Klimawandels gefordert und erklärt, dass solche Verbote im Bereich der Bundesländer möglich sind.Nun hat Niederösterreichs Umweltlandesrat Stephan Pernkopf erklärt, dass bereits an einer Gesetzesnovelle gearbeitet wird, mit der die niederösterreichische Bauordnung geändert werden soll. Inkrafttreten soll die Novelle, die jedoch noch vom niederösterreichischen Landtag beschlossen werden muss, dann am 1. Jänner 2019.Derzeit gibt es in Niederösterreich noch rund 100.000 Ölheizungen. Auch Gemeindewohnungen, die im Eigentum der öffentlichen Hand stehen, werden noch mit Öl beheizt. Es ist deshalb die Einführung einer Förderung geplant, um die Heizungen rascher tauschen zu können.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /