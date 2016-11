Bild: © Epamaroc- Silvia Brutschin - Das 1,5 Grad Symbol entstand aus blauen Karten







Bild: © WAVE EARTH / Unzählige Karten sind gemalt und geschrieben worden







Bild: © Wave Trophy/ Wave EARTH- Eine großartige Aktion als Botschaft der Jugend







Bild: © Oekonews / WaveEarth in der Steiermark







Bild: © Epamaroc / Das österreichische Team ist bereits mit seinem Elektroauto in Tanger





WAVE EARTH: Die Stimmen der Kinder gegen den Klimawandel sind unterwegs!

11.11.2016Rund 50.000 Klimabotschaften sind auf dem Weg nach Marrakesch- Die Kinder geben klare Statements, was sie tun wollen"Ich will mir nie ein Auto mit einem Auspuff kaufen.Wenn ich eins brauche, dann ist es ein Elektroauto." "Ich gehe zu Fuß in die Schule." "Einfach das Licht ausmachen, wenn ich aus dem Zimmer gehe." "Ich esse Gemüse und Obst aus unserem Garten statt Weintrauben aus Südafrika." "Ich fahre mit dem Zug und nicht mit dem Auto." "Ich schalte alle Geräte immer aus, wenn ich sie nicht mehr brauche." So und ähnlich lauten die klaren Statements der Kinder aus aller Welt, die auf Postkarten geschrieben und gezeichnet haben, was sie selbst gegen den Klimawandel tun.In den vergangenen Monaten wurden im Rahmen der WAVE.EARTH in vielen Schulen rund um die ganze Erde, auf fünf Kontinenten, eifrig gearbeitet: Es geht um die größte Klimabotschaft der Erde, die je direkt übergeben wurde. Tausende Kinder auf der ganzen Welt haben daran gearbeitet, auf einer Postkarte das zu schreiben oder zu zeichnen, was sie selbst ganz persönlich, hier und jetzt, gegen den Klimawandel tun können.In Österreich wurden in den vergangenen Monaten ebenfalls Schulen in mehreren Bundesländern von Elektroautofahrern und -fahrerinnen besucht, unter anderem waren die NMS aus Fels am Wagram, die NMS Dr. Theodor Körner 4 aus St. Pölten, die ÖKO-Mittelschule Ernstbrunn, die Lungauer Kulturvereinigung mit mehreren Schulen aus dem Lungau, die Kinderolympiade in Melk, die VS und die NMS Eggersdorf aus der Nähe von Graz sowie die VMS Sulz-Röthis aus Vorarlberg dabei. Ein großer Teil der Klimapostkarten wurde in einem e-mobilen Staffellauf in die OEKONEWS-Redaktion gebracht. OEKONEWS-Chefredakteurin hat für Österreich die Rolle des Klimaschutz-Botschafters übernommen, da sie ehrenamtlich die Präsidentin des BUNDESVERBANDS NACHHALTIGE MOBILITÄT ist und die Koordination in Österreich übernommen hat. Weitere Karten wurden in der Zwischenzeit gezeichnet und geschrieben und nun sind sie alle unterwegs nach Marrakesch zur Klimakonferenz, um dort zum größten Klimaschutz-Mosaik weltweit zu werden. Fast 50.000 Kinder haben sich beteiligt, viele Elektromobilisten weltweit haben die Karten eingesammelt.Als besonderes Highlight sind nun rund 15 Elektroautos aus ganz Europa Richtung Marokko unterwegs. Heute werden sie den letzten Teil der Tour im Konvoi von Tanger nach Marrakesch fahren. Mit dabei ist ein Team aus Österreich, Herbert Heller aus Gaschurn mit einem Beifahrer in einem weißen Tesla Model S. Ein Teil der österreichischen Klimaschutz-Postkarten ist aber im E-Auto von Rafael de Mestre, der aus Bukarest mit seinem Tesla die Reise nach Marokko startete und unterwegs noch einige Karten in Salzburg von Richard Absenger, Präsident des Bundesverbands nachhaltige Mobilität, entgegen nehmen konnte.Die e-Sterntour von Europa nach Marrakech zum Weltklimagipfel COP 22 wird von Silvia Brutschin, aus Freiburg, die zwischen den Welten pendelt und mit ihrem TWIKE schon mehrfach von Freiburg nach Marokko gefahren ist, organisiert. Sie hat bereits vor ein paar Wochen ebenfalls Klimaschutz-Postkarten bei Louis Palmer, dem Initiator der WAVE.EARTH, in der Schweiz abgeholt, um sie mit dem TWIKE nach Marokko zu bringen. Sie hat außerdem noch tausende bunte Karten von marokkanischen Schulen eingesammelt und mit diesen das 1,5 Grad Symbol in der Mitte der riesigen Klimabotschaft zu gestalten.Damit erhalten die Kinder aus der ganzen Welt vor Ort in Marrakesch eine klare Stimme. Gemeinsam mit dem Initiator Louis Palmer werden die engagierten E-Mobilisten aus Europa mit zahlreichen weiteren Helfern aus Marokko die tausenden Postkarten zusammenfügen und als größte Klimabotschaftskarte der Erde sichtbar werden lassen.Der Weltrekord soll im Rahmen der Formula E, die am 12.11.2016 in Marrakesch stattfindet, ein klares Zeichen für den Wandel sein.Wir werden weiter berichten!Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /