Bischöfe an Politik: Klimaschutzabkommen engagiert umsetzen

12.11.2016Rasche Umsetzung des Abkommens ist ein MussWien - Die österreichischen Bischöfe rufen eindringlich dazu auf, das im vergangenen Dezember beschlossene Pariser Klimaschutzabkommen, das am 8. Juli 2016 im österreichischen Parlament ratifiziert wurde, rasch und konkret umzusetzen."Die globalen Bedrohungen, die durch die Erderwärmung und den damit verbundenen Klimawandel entstehen, werden immer offenkundiger", halten die Bischöfe in ihrer Klimaschutz-Erklärung fest. Der Klimawandel verschlimmere die Nahrungskrise, gefährde den Lebensraum und stürze Menschen oft unverschuldet in Armut und Lebensgefahr. Immer mehr seien gezwungen, die mittlerweile lebensfeindliche Umwelt, die ihnen früher Heimat war, zu verlassen, warnen die Bischöfe.Zugleich nehmen sie die österreichische Politik in die Pflicht:Österreich solle sich "engagiert und großzügig für die Umsetzung des weltweiten Klimaschutzabkommens einsetzen". Konkret brauche es eine Halbierung des Energieverbrauchs und eine vollständige Umstellung von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energie bis 2050, um einen weiteren Anstieg der Treibhausgasemissionen sobald wie möglich zu stoppen. Grundsätzlich sprechen sich die Bischöfe für eine höchstmögliche Kohärenz zwischen Entwicklungs- und Umweltzielen aus.