Bild: © HBF/Hartl / Gruppenbild mit Staatssekretär, „Motivationskürbis“ und Staatswappen





Gärtner erntet Extralob bei Ehrung in Wien

9.11.2016Österreichisches Staatswappen für vorbildlichen Betrieb aus Oberhofen am IrrseeEin Extralob von Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Harald Mahrer (ÖVP, im Bild li.) erntete Reinhard Sperr (3.vl.) bei der Verleihung des Österreichischen Staatswappens für seinen Betrieb Der Service Gärtner (DSG). Der Gärtnermeister aus Oberhofen am Irrsee überreichte Mahrer stil- und jahreszeitengerecht einen Kürbis mit dessen Aufruf, den Traum vom Gründerland Österreich zu leben. Mahrer - ganz begeistert - gab den „Motivationskürbis" bei der Übergabefeier in Wien nicht mehr aus den Händen. Auf Facebook dankte er „dem ausgezeichneten ServiceGärtner Sperr" anschließend noch einmal „ganz besonders" dafür.Sperr (40) ist der einzige Gärtner unter den 21 Firmen, die heuer das Staatswappen erhalten haben. In seinem Fall ist die über Jahre vorbildliche Lehrlingsausbildung gewürdigt worden. Der Jury fiel insbesonders die intensive und konstruktive Gesprächskultur bei DSG auf. „Wir scheuen uns auch nicht, heisse Kartoffeln anzufassen", meint Firmenchef Sperr. Gemeinsame Fach-, Sport- und Kulturausflüge sind ebenfalls Standardprogramm. Die beiden aktuellen Lehrlinge Urs Rindler (ein Quereinsteiger mit 25, 2.vl.) und Julia Brückler (17, 5.vl.) waren auch mit dem gesamten DSG-Team bei der Staatspreisverleihung in Wien auf der Bühne.Der Staatspreis für DSG reiht sich ein in eine Reihe an Auszeichnungen, die alle Respekt für Mensch und Natur zum Thema haben, wie der „ineo", „Trigos" und Landesumweltpreis OÖ (alle 2014) oder die nationale Klimaaktiv-Partnerschaft seit 2015. DSG setzt auf CO²-freie Mobilität und bilanziert nach Gemeinwohlkriterien. Zwei PKWs der Firma sind elektrisch unterwegs, Strom liefert die Photovoltaikanlage vom Dach.