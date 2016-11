Das Ende für Ölheizungen muss kommen

9.11.2016Der Ersatz von Heizöl durch Holz und moderne Technologien ist schon heute ohne Problem machbar- Abschaffung von Steuervorteilen für fossile Energietröger notwendigDie gestern veröffentlichte Forderung von Umweltminister Rupprechter zum Verbot von Ölheizungen sorgte für weitere Diskussionen."Wir begrüßen aus Klimaschutz-Gründen den Vorstoß von Minister Andrä Rupprechter, der einen möglichst raschen Stopp für Ölheizungen in Neubauten und beim Kesseltausch fordert. Nur so kann Österreich die Verpflichtungen des Klimavertrages von Paris erfüllen, der einen vollständigen Ausstieg aus der klimaschädlichen Verbrennung fossiler Energie bis 2050 vorsieht. Der Ersatz ist problemlos möglich. Unser Land verfügt über beste Voraussetzungen, alle Heizungen auf erneuerbare Energie umzustellen, sei es mit Hilfe von Holz oder anderer erneuerbarer Heizsysteme. Die österreichischen Biomasse-Kesselhersteller sind internationale Technologieführer bei Scheitholz-, Hackgut- und Pelletskesseln. Unsere Biomasse-Heizsysteme verfügen im weltweiten Vergleich über die sauberste Verbrennungstechnologie, die höchste Effizienz und den besten Komfort. Zusätzlich haben wir eine ausgezeichnet funktionierende Versorgungslogistik für biogene Brennstoffe", so LK Österreich-Generalsekretär Josef Plank. "Nicht umsonst kommen jährlich hunderte Experten nach Österreich, um unsere Vorzeigeunternehmen in diesem Sektor zu bewundern.""Wir verfügen aber nicht nur über die im internationalen Vergleich besten Kessel- und Logistiksysteme für Biomasseheizungen, sondern auch über eine herausragende Waldausstattung, um die benötigten Brennstoffe in der Region nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Eine zügige Umstellung von klimabelastenden Ölheizungen auf klimafreundliche Biomassesysteme ist daher in Österreich problemlos möglich. Damit wird nicht nur dem Klima geholfen, sondern es wird mit Biomasse auch eine kostengünstige Wärme bereitgestellt, die dringend benötigte Arbeitsplätze im ländlichen Raum absichern und neu schaffen kann. Denn nur das Geld, das für die Wärmeerzeugung in der eigenen Region eingesetzt wird, sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich", betont Plank.Bereits am 18. Februar 2016 haben die Klimareferent/innen der Bundesländer einstimmig von der Bundesregierung ein Paket von Klimaschutz-Sofortmaßnahmen als ersten Schritt zur Umsetzung des Weltklimavertrages von Paris beschlossen. Es behandelt u.a. eine Offensive bei der Gebäudesanierung, den Abbau klimaschädlicher Subventionen, ein Ausbauprogramm für E-Mobilität, den Start einer ökosozialen Steuerreform sowie die rechtliche Prüfung eines Ausstiegs aus Ölheizungen sowie des Verbots der Förderung von Ölheizungen.„Neun Monate später liegt nun endlich ein erstes Ergebnis in Form eines Rechtsgutachtens vor, das zeigt, dass die Neuinstallation von Ölheizungen gestoppt werden kann. Daher appelliere ich an die Bundesregierung, rasch diesen Schritt gemeinsam mit den Bundesländern umzusetzen und gleichzeitig die Förderungen für Ölheizungen zu stoppen. Jetzt brauchen wir endlich TATEN zur Umsetzung des gesamten Pakets an Sofortmaßnahmen!“, so der OÖ: Landesrat Rudi Anschober.Auch in den gerade zu Ende gegangenen Arbeitsgruppen zur "integrierten Energie- und Klimastrategie" haben viele Experten den raschen Ausstieg aus Öl, Kohle und Erdgas in Österreich gefordert."Die Ratifikation des Klimavertrages von Paris im österreichischen Parlament am 08.07.2016 muss auch der Startschuss für die Abschaffung der Steuerprivilegien für fossile Energieträger in Österreich sein," meint Peter Molnar, Geschäftsführer von Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ). Ein erster Schritt ist die Angleichung der Besteuerung von Heizöl an Diesel. Diesel wird in Österreich mit 39,7 ct/l besteuert, während das gleichwertige Heizöl nur mit 9,8 ct/l besteuert wird. Die CO2-Emissionen sind aber bei beiden Anwendungen gleich hoch. "Eine geringere Besteuerung von Heizöl als Diesel ist in Wahrheit nichts anderes als eine Förderung des Heizens mit Öl in Österreich", hält Erwin Mayer, stv Geschäftsführer, fest.Auch die Angleichung der Besteuerung von Diesel an Benzin (48,2 ct/l), sowie Erdgas (6,60 ct/Nm³) bezüglich Kohlenstoffgehalt an Diesel führt zu mehr Kostenwahrheit zwischen den Energieträgern. Durch den derzeit niedrigen Ölpreis werden in Österreich aktuell wieder mehr Ölkessel als Pelletsanlagen installiert. Das ist in Zeiten eines dramatischen Klimawandels das falsche Signal und führt zu sog "Lock-In-Effekten" im Klimaschutz, da die neuen Heizungen 30-35 Jahre Bestand haben. Bis spätestens 2050 muss jedoch ein geordneter Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger in Österreich vollzogen sein. "Je früher mit der Umstellung begonnen wird, desto besser kann sich Österreichs Wirtschaft auf 100% Erneuerbare Energien einstellen", meint Peter Molnar.Österreich hat im Wärmemarkt eine sehr gute Ausgangsposition, da sowohl bei Biomasse, Pellets als auch Solarwärme europaweit führende Hersteller in Österreich situiert sind, die eine erneuerbare und klimafreundliche Wärmeproduktion sicherstellen können. Durch die Ausarbeitung einer aufkommensneutralen CO2-Abgabe für alle Sektoren, in der die erhöhten Einnahmen aus der Energiebesteuerung für einen erneuerbaren Technologiefonds und die Reduktion der Arbeitskosten in Österreich verwendet werden, steht den Haushalten zumindest gleich viel Geld wieder zur Verfügung."Es ist sicher ein falsches Signal, wenn eine Woche vor der Ratifikation des Klimavertrages von Paris die "Heizen mit Öl GmbH" bis zu 5.000 EUR für die Installation von Ölkesseln in Österreich anbietet, die von den Fachverbänden Mineralölindustrie und Energiehandel der Wirtschaftskammer Österreich sogar begrüßt werden. Wir fordern Wirtschaftskammer-Präsident Leitl auf, sich von solchen Aktionen entschieden zu distanzieren und nicht für die fossile Energiewirtschaft, sondern für eine 100% Erneuerbare Energiewirtschaft in Österreich einzusetzen", sind sich Molnar und Mayer einig.