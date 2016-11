EU-Kommission stellt neue Strategie für Energieeinsparungen bei Haushaltsgeräten vor

9.11.2016Überarbeitete Strategie zu EcodesignDie beiden EU-Kommissionsvizepräsidenten Frans Timmermans und Jyrki Katainen haben heute bei einer Veranstaltung der Europäischen Verbrauchervereinigung den neuen Kommissionsvorschlag für Energieeinsparungen bei Haushaltsgeräten, kurz Ecodesign, vorgestellt.Die überarbeitete Strategie soll sicherstellen, dass künftig die Energievorgaben für ein Paket von Produkten festlegt werden und nicht mehr für einzelne Geräte. Die Entscheidungen sollen auf politischer Ebene im Kollegium der Kommissare getroffen werden. Damit will die Kommission sicherstellen, dass es im Sinne von Energie- und Kosteneinsparungen einen klaren Nutzen für die europäischen Verbraucher und Industrie sowie einen Beitrag beim Kampf gegen den Klimawandel gibt. Dank der neuen Plänen zu Ecodesign und der Kennzeichnung energiesparender Haushaltsgeräte soll jeder EU-Haushalt zukünftig 490 Euro jährlich sparen. Darüber hinaus erfüllt die EU mit den neuen Plänen knapp die Hälfte ihrer Ernergieeinsparungsziele bis 2020. Dank der Energieeinsparungen in der Gesamt-EU soll die Exportabhängigkeit von Energie deutlich sinken – Schätzungen gehen von einem Äquivalent von 65 Mio. Barrel Öl jährlich aus. Die Kommission hatte zuletzt am 25. Oktober über die Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie beraten. Das Kollegium hat den neuen Ansatz auf Vorschlag von Kommissionspräsident Juncker angenommen.Quelle: EU- Kommission