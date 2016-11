Bild: © Tesla/ Tesla Model 3





Tesla setzt auf deutsche Technik

8.11.2016Elektroautohersteller aus Kalifornien kauft deutschen Anlagenbauer GrohmannTesla setzt auf Expansion, auch mit deutscher Technologie.Wie Tesla Motors bekannt gab, wird der deutsche Anlagenbauer Grohmann übernommen. Grohmann hat derzeit rund 790 Mitarbeiter und entwickelt, produziert und vertreibt Anlagen zur automatisierten Fertigung, z.B. in der Automotive-, in der Halbleiter- und der Elektronikindustrie.Tesla will Grohmann ausbauen, innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen rund 1000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Weitere Details zur Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Grohmann hatte in der Vergangenheit auch die deutschen Autohersteller beliefert.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /