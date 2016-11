Bild: © die umweltberatung / Monika Kupka - Bohnenstrudel







Bild: © die umweltberatung / Monika Kupka - Im Rezeptwettbewerb wurden die besten Bohnenrezepte prämiert





Das Beste aus der Bohne im Mittelpunkt

8.11.2016Traditionell oder modern: Hauptsache es schmeckt- Rezeptwettbewerb bringt kreative Rezepte mit Bohnen & Co. vor den VorhangHülsenfrüchte haben einen hohen Eiweißgehalt- das ist auch gut für den Klimaschutz, sie schlagen damit jedes Schnitzel und sind in der Küche vielseitig zu verwenden. Es kann ein Rezept aus Omas Kochbuch sein, wunderbarer Salat oder Mehlspeise - Hülsenfrüchte liefern hochwertiges Eiweiß, reichlich Ballaststoffe und dabei wenig Fett. Kochlehrlinge, HobbyköchInnen und Profis reichten beim Rezeptwettbewerb spannende Kreationen mit Fisch, Fleisch, Gemüse und sogar Süßspeisen ein. Die besten Rezepte wurden nun prämiert und werden in Zukunft auch den Gästen des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser serviert.Ein pikanter Bohnenstrudel, eine leichte Linsenbolognese und ein süßer Birnen-Bohnenstrudel sind die Highlights des Wettbewerbs. Großartig ist, dass unter den Gewinnern zwei Lehrlinge aus den Häusern zum Leben sind - Stefan Jelinek und Rade Kalanj. Der zweite Preis ging an Peter Eplinger vom Therapiezentrum Ybbs. Den Sonderpreis erhielt Hobbykoch Petter Mottas."Ich gratuliere den Gewinnern sehr herzlich. Dass Kochteams des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser bei diesem Rezeptwettbewerb zwei Preise gemacht haben zeigt, dass in diesen Küchen Nachhaltigkeit, Frische und Kreativität gelebt wird", freut sich Barbara Novak, Gemeinderätin und Vorstandsmitglied des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP).Eiweiß ist wichtig für die Ernährung, die Produktion von tierischem Eiweiß jedoch schädigt unser Klima. "Der Wettbewerb zeigt, dass eiweißreiche Kost durch die Verwendung von Hülsenfrüchten auch mit einem geringen Anteil an tierischen Produkten zubereitet werden kann", meint Dr.in Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22."Für Seniorinnen und Senioren ist eine ausgewogene Ernährung wichtig, um lange vital zu bleiben. Die Frischküchen der Häuser zum Leben garantieren diese hochwertige Verpflegung durch den Einkauf frischer, saisonaler Lebensmittel und die Verwendung abwechslungsreicher, gesunder Rezepte. Ich freue mich mit meinem Team über die schöne Auszeichnung", so KWP-Geschäftsführerin Gabriele Graumann. In den Küchen der Häuser zum Leben werden rund drei Mal wöchentlich "natürlich gut Teller" serviert, in der Aktionswoche vom 21. - 27. November 2016 sogar täglich.Hülsenfrüchte sind Superfood fürs Klima. Sie reichern den Boden mit Stickstoff an, sparen CO2 weil sie kaum Dünger brauchen und sogar den Boden für die nächsten Pflanzen düngen. Die Fleischproduktion braucht im Vergleich zu Bohnen & Co. bis zu 40 x mehr Wasser. Mit einer bohnen- und linsenreichen Kost erreicht man das Ziel des "natürlich gut Teller": weniger Fleisch, regional, saisonal, viel bio und fair gehandelte Produkte.Seit 2010 werden im Projekt "natürlich gut Teller" ökologisch optimierte Speisen in den Häusern des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, im Krankenhaus Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel, dem Therapiezentrum Ybbs, der HLW 19 und dem Tommi Hirsch Catering angeboten. Die prämierten Rezepte entsprechen den ökologischen Kriterien des "natürlich gut Teller", der von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 im Rahmen des Programms "ÖkoKauf Wien" (www.oekokauf.wien.at) entwickelt wurde.Die Gewinner erhielten Profimesser von F.DICK, Gutscheine des Restaurants Eugenio im Hotel Savoyen Hotel Savoyen ViennaS und feinste Gewürzmischungen der Firma Sonnentor.Rezepte und Tipps für eine klimaschonende Küche sind auf www.umweltberatung.at/natuerlich-gut-teller zu finden. Beratung zur ökologischen Ernährung bei "die umweltberatung" unter Tel. 01 803 32 32."die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfinanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22._____Weitere Infos: Die Umweltberatung Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /