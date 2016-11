Bild: © Wasofil / Weihnachten im Yppenviertel





WASOFIL Kulturprivatsondermarktwirtschaft: Weihnachten im Yppenviertel

6.11.2016Das Yppenviertel in Wien gilt als Stadtteil der Kreativität.Diese erstreckt sich jedoch nicht nur auf avantgardistische Bereiche oder Nachtleben, sondern hat sich seit ein paar Jahren auch eine Domäne schierer Bürgerlichkeit erobert: den Weihnachtsmarkt. Wer also keine Lust auf obligatorische Glühweinsausen, Kitschkugelzauber und den Duft von Käspätzlepfannen hat, oder aber vielleicht auch mal ein wenig Abstand von der verordneten Besinnlichkeit braucht, für den ist der WASOFIL Umschlagplatz ein Platz zum Wohlfühlen.In einem idyllischen Hinterhof mit alter Fabrikhalle, lassen sich in wunderbar entspannter Atmosphäre Weihnachtsgeschenke finden: Knapp 80 Designer, Künstler sowie Foodproduzenten präsentieren an 2 Wochenenden ihre handgecraftete Ware. Begleitet von veganer und vegetarischer Küche und Kuchen und Gastauftritten von lokalen Musikern und Musikerinnen sowie eine DJ-Line machen den WASOFIL zu einem besonderen Erlebnis.„Easy" startet WASOFIL am langen Wochenende vom 8. bis 11. Dezember. Für „panic" sorgt dann das Wochenende vom 16. bis 17. Dezember 2016 in der Steinergasse 8 in Hernals.WASOFIL Info:Kulturprivatsondermarktwirtschaft auf 500qm für Eigenproduktionen + Re- und Upcycling + Textil + Trashion + Biofood + Fairtrade + Creative Fighters & Pioneers: jeweils 40 unterschiedliche ProduzentInnen an 2 Adventwochenenden, Spendencafé zugunsten der Opfer der Kunstkatastrophe, beheizter indoor KinderbereichDo 13-21°°, Fr 15-21°°, Sa 13-21°°, So 13-19°°WASOFIL "panic" Fr 16.12. - So 18.12.2016Fr 15-21°°, Sa 13-21°°, So 13-19°°WASOFIL, 17.STEINERGASSE 8 (nähe Yppenplatz)wasofil@asmp.atwasofil.asmp.athttps://www.facebook.com/Steinergasse8------------------------------------------------------------------------------------------------------Aussteller EASY 8.12.2016-11.12.2016A.K. http://www.akupcycling.com/Barbara JeramBri's-aRt13 http://www.bw-anderswelt.at/Coco'sDeva La Vie http://www.devalavie.com/Dirndlkooperativedo_tin_lumibag https://www.instagram.com/do_tin_lumibag/Dusimoden http://www.dusimoden.org/Fadenfreude https://www.facebook.com/himmelarsch.undzwirn.9