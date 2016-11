Bild: © BMW/ BMW i3 an DC Schnellladestation





Drei Jahre BMW i: 100.000 elektrifizierte BMW auf der Straße

7.11.2016BMW i3 erfolgreichstes Elektrofahrzeug im SegmentMünchen. Drei Jahre BMW i, drei Jahre Innovation, drei Jahre ganzheitliche und nachhaltige Mobilität, und die ist heute so sichtbar wie noch nie: Über 100.000 rein elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride hat die BMW Group inzwischen weltweit an Kunden ausgeliefert. Allein der BMW i3 kommt bislang auf mehr als 60.000 Einheiten und ist das erfolgreichste Elektrofahrzeug im Premium-Compact-Segment. Der BMW i8 mit über 10.000 aufgelieferten Exemplaren seit Mitte 2014 ist die Nummer eins unter den elektrifizierten Sportwagen. Und für den erfolgreichen Technologietransfer von BMW i in die Breite stehen die rund 30.000 verkauften Plug-in-Hybride.„BMW i ist und bleibt unsere Speerspitze der Innovation. Auch in Zukunft wird BMW i wegweisende Technologien für die BMW Group erschließen", sagt der Vorstandsvorsitzende der BMW AG, Harald Krüger. „Beim elektrischen Antrieb haben wir diesen Technologietransfer bereits erfolgreich auf die Straße gebracht. Mit dem automatisierten Fahren gehen wir nun den nächsten Technologiesprung an, um mit dem BMW iNEXT Maßstäbe zu setzen."Mit der Gründung der Marke BMW i und der Entscheidung, eine eigenständige Fahrzeugarchitektur und die BMW eDrive Technologie für elektrische Antriebe zu entwickeln, wurde die BMW Group zum Pionier auf dem Gebiet der individuellen und nachhaltigen Mobilität. Sowohl der für lokal emissionsfreie Mobilität im urbanen Umfeld konzipierte BMW i3, als auch der zukunftsweisende Plug-in-Hybrid-Sportwagen BMW i8 vereinen Freude am Fahren mit einem konsequent an Nachhaltigkeit orientierten Premium-Charakter, der auch eine ressourcenschonende Fertigung und Materialauswahl umfasst. Das überzeugt auch neue Kundengruppen: Mehr als 80 Prozent der BMW i3 Kunden weltweit sind neue Kunden für BMW.Insgesamt hat die BMW Group bereits sieben Modelle im Angebot, die wie der BMW i3 rein elektrisch fahren oder die als Plug-in-Hybrid einen Verbrennungs- und Elektromotor kombinieren. Weitere Modelle folgen in den kommenden Jahren, darunter 2017 ein Plug-in-Hybrid des MINI Countryman. Zusätzlich wird der Sportwagen BMW i8 mit Plug-in-Hybrid Antrieb 2018 um eine offene BMW i8 Roadster Variante erweitert. Im Jahr 2019 erweitert ein rein elektrischer MINI und im Jahr 2020 ein rein elektrischer BMW X3 das Portfolio. Zusätzlich steht Anfang des nächsten Jahrzehnts ein weiteres, größeres BMW i Modell mit Elektroantrieb an: der BMW iNEXT. Dieses hoch innovative Modell wird neuer Innovationsträger und technologische Speerspitze bei BMW i sein.