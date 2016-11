Bild: © HTL St.Pölten / Abteilung Elektrotechnik - Energieeffizienz steht im Mittelpunkt





Kann man Schulräume effizient nutzen?

5.11.2016Ja, wie das für den Klimaschutzpreis nominierte Projekt der HTL St. Pölten, Abteilung Elektrotechnik, zeigtBereits im Jahr 2010 haben zwei Schüler damit begonnen, den Energiebedarf eines Klassenzimmers im Detail zu analysieren und dann ein Konzept dazu entwickelt, wie es gelingt, Schulräumen unter Nutzung moderner Gebäudetechnik so effizient wie es möglich ist, zu nutzen. In Folge haben Lehrer und SchülerInnen der Abteilung Elektrotechnik gemeinsam die gewonnenen Erkenntnisse auch in der Praxis umgesetzt. Nach und nach wurden unzählige Energiesparmaßnahmen mit Unterstützung von Partnerbetrieben umgesetzt und gleichzeitig eine vorhandene Photovoltaikanlage wieder revitalisiert. Mit ausgefeilter Messtechnik können nun 16 Klassenzimmer, die mit Temperaturregelung, Lichtsteuerung und CO2-Messung zur optimalen Lüftung ausgestattet sind, mit Unterrichtsräumen anderer Abteilungen ohne energieeffizienzsteigernde Maßnahmen verglichen werden. Damit werden die Schüler und Schülerinnen bereits für umweltrelevante Aspekte ihrer zukünftigen Arbeit sensibilisiert und gleichzeitig bestens mit Bezug zur Praxis ausgebildet.Hier kann man den Film dazu ansehen und auch für das Projekt abstimmen:Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /