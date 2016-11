Bild: © W.J. Pucher oekonews / Einigkeit über die Bedeutung des Waldes für das Klima







"Wir machen unseren Wald klimafit"

8.11.2016Start für Kampagne: „Holz verwenden ist gut für das Klima – wir machen unseren Wald klimafit“Wien - Der Wald bindet CO2, Holz kann in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden: Zur Errichtung von Gebäuden, als Rohstoff für andere Produkte, als Biomasse zum Heizen usw. Ein klimafitter Wald ist dazu notwendig. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft startete diese Woche die Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP) die Kampagne „Holz verwenden ist gut für das Klima – Wir machen unseren Wald klimafit“. Mit dieser Kampagne sollen die Waldbesitzer/innen in der nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer Wälder unterstützt werden, gleichzeitig geht es darum, die breite Öffentlichkeit zur vermehrten Verwendung von Holz motivieren. Das Bewusstsein dafür soll gesteigert werden, gleichzeitig sollen konkrete Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette Holz umgesetzt werden.„Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Der wald- und holzbasierten Wirtschaft kommt dabei eine wesentliche Schlüsselrolle zu. Auf der einen Seite sollen Waldbesitzer und -besitzerinnen bei der aktiven nachhaltigen Waldbewirtschaftung unterstützt werden, andererseits soll die gesamte Bevölkerung zur verstärkten Verwendung des nachhaltigen Rohstoffes Holz motiviert werden“, betont Bundesminister Andrä Rupprechter anlässlich des Startes der Initiative.Die effiziente Verwendung von Holz als nachwachsenden, klimafreundlichen Rohstoff und Energieträger ist ein wichtige Beitrag zur Einsparung von Kohlendioxidemissionen. Ein Kubikmeter Holz speichert umgerechnet eine ganze Tonne CO2 und kann dieses langfristig, z.B. durch den Einsatz im Holzbau, binden.„Holzverwendung ist gleichzeitig Klimaschutz und erfolgreiche Wirtschaftsoffensive. Nur Holz schafft diese Quadratur des Kreises. Dazu brauchen wir aber einen festen Schulterschluss innerhalb der Wertschöpfungskette Holz und außerdem zwischen dem Holzsektor und der Gesellschaft. Eine besondere Rolle kommt dabei der Jugend zu, die von diesem Wertstoff der Zukunft am meisten profitieren wird. Eine wesentliche Basis für vermehrte Holzverwendung ist ein klimafitter Wald. Mit unseren geplanten Projekten können wir viel erreichen. Aber mehr noch muss Klimafitness und Holzverwendung zu einem echten und guten Lebensgefühl werden“, bringt ÖKR Rudolf Rosenstatter, Vorsitzender der Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP), die wesentlichen Ziele der Kampagne auf den Punkt.Welchen wichtigen Beitrag innovativer Holzbau zum Klimaschutz leisten kann,zeigte DI Helmut Dietrich, Geschäftsführer von Dietrich|Untertrifaller Architekten mit seiner Keynote: "Innovativer Holzbau und sein Beitrag zum Klimaschutz" auf. Mehrere Impulsinterviews gaben einen umfassenden Einblick in das Thema Wald und Klimaschutz. Moderiert wurde die Veranstaltung von Eva Pölzl-Strobl.Vorgestellt wurden auch die beiden Testimonials der Kampagne, DIngin. Elfriede Moser, Landesforstdirektorin Oberösterreich, und Mag. Markus Klaura, Architekturbüro Klaura+Partner.Artikel teilen: GastautorIn: W.J. Pucher für oekonews.Artikel Online geschalten von: / stevanov /