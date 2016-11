Bild: © ATB Becker/ 30 Jahre Photovoltaik von ATB Becker





Absamer Photovoltaik Pionier feiert 30-jähriges Jubiläum





Anlässlich des 30 Jahre Jubiläums fand ein gut besuchter 2-tägiger Workshop zum Thema Batteriespeicher und Neuerungen statt. Am Abend wurden Mitarbeiter, Lieferanten und Geschäftspartner zur Feier in den Landgasthof Bogner eingeladen. Die Festredner (Bgm. Arno Guggenbichler, FH-Prof.DI Hubert Fechner, Landesenergiebeauftragter DI Stephan Oblasser) waren sich einig, dass die Firma Becker zu einer der innovativsten in ihrer Branche zählt, in den letzten 3 Jahrzehnten viel erreicht hat und sich dabei nie auf ihren Lorbeeren ausgeruht hat.



Einige Meilensteine aus 30 Jahren Photovoltaik



1986 1. photovoltaisch betriebener Fernsehsender Österreichs, Längenfeld

1994 größte PV-Gebäudeintegration in Westösterreich, Innsbruck

1998 größte PV-Dachanlage Wiens auf dem Naturhistorischen Museum, Wien

2004 größte PV-Fassade Österreichs 52,8kWp, St.Johann in Tirol

2008 Passivbürogebäude „ENERGYbase“, Wien

Seit 2006 ca. 4.000 kWp auf den Märkten von MPREIS

2015 Planung der größten PV-Fassade Europas (TU-Wien), ca. 200kWp



30 Jahre Photovoltaik beweisen im Praxiseinsatz, dass diese Technologie beim Einsatz qualitativ hochwertiger Komponenten, ein nennenswerter Baustein unserer Energieversorgung sein kann.



