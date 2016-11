Bild: © BirdLife Österreich Harald Pfleger/ Braunkehlchen





BirdLife: Grüne Landesrätin gefährdet Tiroler Naturschutz

2.11.2016LH-Stv. Felipe will 60% der Naturschutzmittel zweckentfremdenTirol - Durch eine kleine Änderung des Tiroler Naturschutzgesetzes möchte die grüne Naturschutzlandesrätin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe Mittel vom Naturschutz abzweigen. Konkret sollen wichtige Gelder aus dem Naturschutzfond die Tarifreform im öffentlichen Verkehr mitfinanzieren.BirdLife reagiert mit Entsetzen auf das Vorhaben der grünen Landesrätin. Schließlich beherbergt gerade Tirol einige Gebiete, in denen stark gefährdete Wiesenvögel noch optimale Bedingungen vorfinden. Durch die Förderung naturnaher Flächenbewirtschaftung hat sich Tirol bisher beispielsweise für die letzten Populationen des kleinen Braunkehlchens stark gemacht. Diese Vogelart befindet sich nicht nur europaweit in den letzten Jahren im Sinkflug, sondern steht auch in manchen österreichischen Bundesländern kurz vor dem Aus.Die Umwidmung der Gelder in der Höhe von 600.000 Euro bedeutet in Summe den Verlust von 1,2 Millionen Euro für essentielle Naturschutzprojekte, da diese von der EU mit 50% kofinanziert werden.Gerade erst im Vorjahr ist der Ortolan in Tirol (und damit auch in ganz Österreich) ausgestorben, während diese Art 2005 noch 26 Reviere besiedelte. Deshalb hat das Land Tirol eine besondere Verantwortung im Naturschutz – eine Zweckentfremdung wichtiger Geldmittel kann die Schutzbemühungen der letzten Jahre unmittelbar zu Nichte machen. „Wir fordern Frau Felipe auf, ihrem Amtstitel gerecht zu werden und den Naturschutzfond nicht zur Finanzierung ihrer Wahlkampfzuckerl anzutasten", so Gerald Pfiffinger, Geschäftsführer der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich. „Sonst ist der Ortolan bestimmt nicht die letzte Tierart, die in Tirol ausgestorben ist."