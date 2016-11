Bild: © Esther Weinberger / Reparieren und Neugestalte





Reparieren und Neugestalten: Abfallvermeidung, die Spaß macht!

2.11.2016Workshop-Reihe mit Verein Recycling-Kosmos, MA 48 und Umweltmusterstadt WienWien - Mit der Workshop-Reihe „Reparatur und Upcycling" werden kreative Tipps zum neu Gestalten statt Wegwerfen angeboten: Neue Ideen für alte Bücher, coole Pfandhocker, innovative Textiltechniken und viele weitere spannende Bastlertipps.Die Workshop-Reihe wird vom Verein Recycling-Kosmos organisiert und findet in Kooperation mit der MA 48 durch die Initiative „Natürlich weniger Mist" und der Umweltmusterstadt Wien statt. Ziel der Workshops ist die Vermittlung von handwerklichen Fertigkeiten im Umgang mit verschiedenen Materialien und Gegenständen zur Verlängerung von deren Lebensdauer.Die Bandbreite der Workshops reicht von einer Lampenwerkstatt über Holzbearbeitung, textile Reparaturtechniken und einer Fahrradwerkstatt bis hin zur Reparatur von Elektro-Kleingeräten und Upcycling-Workshops.Reparaturtechniken können die Lebensdauer und Haltbarkeit von Produkten entscheidend beeinflussen. Diese Fertigkeiten kompetent anwenden zu können ist eine wesentliche Maßnahme zur Abfallvermeidung durch Verlängerung der Nutzungsspanne.Beim so genannten „Upcycling" findet eine Aufwertung von Abfallprodukten oder scheinbar nutzlosen Materialien statt. Diese Form der Nutzung bereits vorhandener Materialien erspart die Neuproduktion und zudem kann individuell und originell gestaltet werden.Einige der Workshops werden ausschließlich für Kinder angeboten. Gerade für Kinder stellt das Erlernen von handwerklichen Fertigkeiten und Reparaturkenntnissen eine Stärkung desSelbstbewusstseins und ihrer Unabhängigkeit dar.Anmeldung zu den Workshops www.recyclingkosmos.at oder per E-Mail: workshops@recyclingkosmos.atDie Workshops finden noch bis 17. November, jeweils unter fachkundiger Leitung an verschiedenen Orten statt. Da in Kleingruppen gearbeitet wird, kann auf individuelle Anliegen der TeilnehmerInnen eingegangen werden.