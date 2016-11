Bild: © Ralf Vetterle- pixabay.com





Geplante Umweltsteuer in China steigert Nachfrage

7.11.2016IE expo China 2017 weiter auf WachstumskursVon 4. bis 6. Mai 2017 findet die nächste Ausgabe der IE expo China in Shanghai statt. Nach dem erfolgreichen Wachstum der letzten Jahre öffnet Asiens führende Fachmesse für Umwelttechnologien zwei zusätzliche Ausstellungshallen. Angetrieben wird die Nachfrage nachUmwelttechnologien unter anderem von den aktuellen Bemühungen der chinesischen Regierung: Mit einer Umweltsteuer sollen SchadstoffEmissionen künftig eingedämmt werden.Um Unternehmen zu einer umweltfreundlichen, nachhaltigen Produktion zu bewegen, plant China die Erhebung einer Umweltsteuer. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde kürzlich beim Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses eingereicht. Die neue Steuer könnte die 2003 eingeführte, niedrigere Verschmutzungsgebühr ablösen und diejenigen Geschäftseinheiten zur Kasse bitten, die zur direkten Verschmutzung von Luft-, Wasser-, Abfall- und Lärm beitragen.Dass Lösungen und Technologien für die Bereiche Wasser, Abwasser, Luft und Boden in Asien mehr denn je gefragt sind, hat die vergangene IE expo China eindeutig gezeigt. Mit 1.303 Ausstellern (ein Plus von 20 Prozent), 42.208 Besuchern (+5 Prozent) und 72.000 Quadratmetern (+20 Prozent) hat die Fachmesse wieder einmal Rekorde gebrochen. Um noch mehr Raum für Wachstum zu schaffen, werden den Ausstellern 2017 zwei weitere Hallen zurVerfügung gestellt. Damit belegt die IE expo China acht Ausstellungshallen im Shanghai New International Expo Centre.Neuer Name: „IE expo China"Neu ist auch der Name: Die Veranstaltung findet ab sofort unter dem Titel „IEexpo China" statt. Mit dem Zusatz „China" soll zum einen ihre Relevanz für denchinesischen Umweltmarkt unterstrichen werden. Zum anderen erleichtert derÄnderung die Unterscheidung von der Tochtermesse IE expo Guangzhou, diesich spezifisch an die Region Südchina richtet.