Linz wird Veganhauptstadt Europas

Erstmals Veggie Planet in Linz! Gratis "Kokosgurts" von Joya – vegane Alternativen zu Joghurt auf Kokosbasis für die ersten 150 Gäste am TagDieses Wochenende, von 5.-6.11. ist es erstmals soweit: Österreichs wichtigste Messe zur vegetarischen/veganen Ernährung gastiert in Linz. Mit dabei sind innovative Aussteller mit leckerem Essen und spannenden Produkten! Besonderes Highlight sind die vielfältigen Kochshows: Haubenkoch Siegfried Kröpfl präsentiert Geschnetzeltes in Champignonsauce und zeigt, wie traditionelle Gerichte rein vegan, also ohne Milch, Fleisch und Ei, gelingen. Der vegane Koch Martin Jesacher rollt sich durch die Küchen der Welt: Veganes Sushi, Wraps und Sandwiches stehen dem Publikum im Anschluss natürlich auch zum Verkosten bereit!Außerdem zu sehen: Naturkosmetik, faire Mode, vegane Produktneuheiten, spannende Vorträge zu Gesundheit, Nachhaltigkeit, Sport und ethischen Hintergründen sowie die allseits beliebten Kochshows.Früh kommen lohnt sich – jeweils die ersten 150 Gäste erhalten ein rein pflanzliches Joghurt auf Kokosbasis, ganz ohne Soja, eine Produktinnovation der österreichischen Firma Joya.Veggie Planet ist Österreichs größte, traditionsreichste und wichtigste Messe zur vegetarischen und veganen Lebensweise. Neben Wien, Graz, Bregenz oder Salzburg macht sie nun erstmals in Linz Station. Veranstalter Felix Hnat über seine Motivation: "In Österreich leben 800.000 Menschen vegetarisch, 80.000 davon vegan. Mehr als 3,2 Mio. Menschen wollen ihren Fleischkonsum reduzieren. Wir wollen zeigen welche Produktvielfalt vorhanden ist und laden alle herzlich ein, zu kosten, zu staunen und einen schönen Tag bei uns zu verbringen."Mehr Infos zum Event/Programm: www.veggie-planet.at