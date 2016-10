Bild: © STARD - Stohl Advanced Research and Development





STARD HIPER: Das weltweit allererste 100% elektrische Rallye-Auto

30.10.2016Manfred Stohl geht in Kürze erstmals mit einem innovativem Elektroauto an den StartImmer mehr Menschen erkennen das ungeheure Potential der E-Mobilität. Auch im Rennsport geht einiges voran. Rallye-Weltmeister Manfred Stohl wird nächste Woche in Greinbach beim Race of Austrian Champions ROAC die neueste Entwicklung in diesem Bereich, das weltweit allererste Elektro-Rallye-Auto, STARD HIPER offiziell an den Start bringen. Man darf gespannt sein, die ersten Videos zeigen bereits, was das Elektroauto an Performance hat. Gewaltig!Übrigens hat auch Red Bull Global Rallycross am Freitag bekannt gegeben, ab 2018 eine elektrische Rennklasse zu starten.