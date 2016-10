Bild: © Nuclear Lies







Bild: © Waldviertler Energiestammtisch





FILMABEND Nuclear Lies

30.10.2016Film und Diskussion zu „Kernenergie-Lügen" am 4. November 2016 in ArbesbachIn Kooperation mit der Energie- und Umweltagentur Niederöstereich lädt der Waldviertler Stammtisch zu einem spannenden Dokumentarfilmabend ein.„30 Jahre nach Tschernobyl und 5 Jahre nach Fukushima" „Für wenige Prozent der globalen Energieversorgung die ganze Welt gefährden?" Der Dokumentarfilm "Nuclear Lies" nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise zu mehreren Standorten der Atomindustrie in Indien – angefangen bei einer Uran-Mine über die derzeit größte geplante Nuklearanlage der Welt bis hin zu Aufbereitungsanlagen.Er zeigt die Missstände und Fol-gen für die dort lebenden Menschen. Nuclear Lies doku-mentiert, wie wichtig es ist, global für eine kernenergie-freie Energiezukunft ein- und aufzutreten.Im Anschluss Publikumsgespräch mit dem in Wien lebenden indischen Regisseur Praved Krishnapilla, Mag. Christoph Urbanek (Anti-Atom-Koordinator NÖ) und Ing. Ewald Grabner (eNu, Büro Zwettl); Moderation: Renate Brandner-Weiß (Waldviertler Energie-Stammtisch)ProgrammAb 19 Uhr stehen Infotische zu Energie, Klima und Anti-Atom zur Verfügung.Von 19.30 -20.45 Uhr ist der Film „Nuclear Lies" zu sehen. Ab 20.45 bis ca. 21.30 Uhr findet das Publikumsgespräch statt.Datum: 4. November 201619.30-21.30 UhrOrt Gasthaus Bauer, 3925 Arbesbach 10Film und Diskussion zu „Kernenergie-Lügen" am 4. November 2016, 19.30 UhrArbesbach, Gasthaus Bauer