Bild: © Markus Spiske / Photovoltaik







Bild: © Waldviertler Energiestammtisch





Photovoltaik - Kosten, Förderung, Speicher und mehr!

30.10.2016Waldviertler Energiestammtisch in Kooperation mit KEM Zwettl + KEM ThayalandAm Donnerstag, 3. November 2016 stehen im Gasthaus Widhalm in 3910 Grossglobnitz 17, Sonnenstrom und Speicher im Mittelpunkt.Bereit davor ist um 18 Uhr ein Treffpunkt bei Sonnenauto Kuhn in 3932 Warnungs 4. Dabei ist die Besichtigung eines Kombi-Kraftwerks möglich: 60 kWh Lithium-Ionen-Stromspeicher in Kombination mit Photovoltaik, Windrad, E-Ladestelle und mehr.Um 19.30 Uhr startet das Abendprogramm in Großglobnitz im GH Widhalm.Geboten wird eine Erfahrungsbericht zu Photovoltaik u. Speicher, Kosten, Nutzen und Förderungen. Es berichten Jürgen Edelmann und Renate Brandner-Weiß von der Energieagentur der Regionen, Waidhofen/Thaya"Batterien – leistungsfähig, innovativ und made im Mühlviertel!" stellt Jürgen Sonnleitner, Projektleitung für den Energie-Speicher Mavero bei Kreisel Electric in Freistadt, vor.Aktuelles aus den Klima- und Energiemodellregionen (KEM) Thayaland u. Zwettl ist ebenfalls zu erfahren. Eine spannende Veranstaltung zur Diskussion und Vernetzung.Es empfiehlt sich, für die Anreise Fahrgemeinschaften bilden. Bei Bedarf wird gerne bezüglich Vermittlung von Mitnahmegelegenheiten zum Stammtisch geholfen. www.energiestammtisch.at.tt, energiestammtisch@wvnet.at oder einfach bei Teamsprecherin R. Brandner-Weiß unter 0664/43 65 393 anrufen.Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /